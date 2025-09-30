¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤½¤¦¤È¡×80Âå½÷À¤ò¡È¿ÏÊª¡É¤Ç»É¤·¤¿¤«¡¡40ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô
30Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°³¬ÃÊ¤Ç80Âå¤Î½÷À¤¬¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¥±¥¬¤ò¤¹¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢40ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï½÷À¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢Ä®ÅÄ»ÔÃæÄ®¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö²ÈÂ²¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°³¬ÃÊ¤Ç80Âå¤Î½÷À¤¬Ê¢¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï½Å½ý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¤Ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¶á¤¯¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£