¿§¤Å¤Á°¤ËÍÕ¤¬¸Ï¤ì¤ë¡Ä¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤Ç¡Ö¥Ê¥é¸Ï¤ì¡×µÞ³ÈÂç¡¡ÅÝÌÚÈï³²¤â
¾¯¤·¤º¤Äµ¤²¹¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·º£¡¢¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤Ç¼¡¡¹¤ÈÍÕ¤¬¸Ï¤ì¡¢ÌÚ¤¬ÅÝ¤ì¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¥â¥ß¥¸¤Î¡ÈÆü¾Æ¤±¡É¤â¡¡³ÆÃÏ¤Ç°ÛÊÑ
¥Ô¥ó¥¯¤ä²«¿§¡£½©À²¤ì¤Î¶õ¤Ë¤Ï¤¨¤ë°ìÌÌ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¡£Åìµþ¡¦¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢400ËüËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥â¥¹¤¬Ëþ³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¥³¥¥¢¤âÀÖ¤¯¿§¤Å¤»Ï¤á¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¡Ê60Âå¡Ë
¡Ö¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½©¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡×
¤è¤¦¤ä¤¯´¶¤¸»Ï¤á¤¿½©¤Îµ¤ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç³ÆÃÏ¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¡¦Íò»³¤Ë¤¢¤ë¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¡¢¼¯²¦±¡¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ä±«ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤Î¥â¥ß¥¸¤¬¡ÈÆü¾Æ¤±¡É¡£
¡½¡½¿§¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡©
¼¯²¦±¡¡¡¿áÅÄÍÛ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¿§¤Å¤»Ï¤á¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤Ç¾¯¤·¾Æ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
ËÜ³ÊÅª¤Ê¿§¤Å¤¤òÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÂçºå¾ë¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¦¤Þ¤¯¸÷¹çÀ®¤Ç¤¤º¡¢¤ª¤è¤½1³ä¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Âçºå¾ë¸ø±à¡¡Ã´Åö¼Ô
¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃã¿§¤¯¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤Ç¡Ö¥Ê¥é¸Ï¤ì¡×¡¡ÅÝÌÚ¤Î´í¸±¡Ä1000ËÜ°Ê¾å¤òÈ²ºÎ
°ÛÊÑ¤Ï´ØÅì¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤Î¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤Î1¤Ä¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÀ¸ÅÄÎÐÃÏ¤Ç¤¹¡£11·î²¼½Üº¢¤«¤é¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¹ÈÍÕ¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
°ìÂÁá¤¯Ë¬¤Í¤ë¤È¡¢ÍÕ¤¬ÀÖÃã¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ÌÚ¤¬¡¢¸ø±à¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àîºê»ÔÀ¸ÅÄÎÐÃÏÀ°È÷»öÌ³½ê¡¡ËÌß·ÀéÀ²¤µ¤ó
¡Ö¹ÈÍÕ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Ê¥é¸Ï¤ì¡×
¹ÈÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ê¥é¸Ï¤ì¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥Ê¥é¸Ï¤ì¤Ï¡¢³²Ãî¡Ö¥«¥·¥Î¥Ê¥¬¥¥¯¥¤¥à¥·¡×¤¬ÉÂ¸¶¶Ý¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥Ê¥é¤Ê¤É¤Î¹ÍÕ¼ù¤¬¸Ï¤ì¤ëÌÚ¤ÎÅÁÀ÷ÉÂ¤Ç¤¹¡£
Àîºê»ÔÀ¸ÅÄÎÐÃÏÀ°È÷»öÌ³½ê¡¡ËÌß·ÀéÀ²¤µ¤ó
¡Ö¥Ê¥é¸Ï¤ì¤ÎÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£¥Ê¥é¸Ï¤ì¤·¤¿¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¼èºàÃæ¤Ë¤â¡¢ÌÚ¤Î´´¤Ë³²Ãî¤¬¿¯Æþ¤·¤¿À×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àîºê»ÔÀ¸ÅÄÎÐÃÏÀ°È÷»öÌ³½ê¡¡ËÌß·ÀéÀ²¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÃî¤¬¡ËÌÚ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÐºö¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡×
¤³¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ2ËÜ¤ÎÌÚ¤Ë¥Ê¥é¸Ï¤ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¤½¤Î¿ô¤Ï1934ËÜ¤ËµÞÁý¡£ÍÕ¤Ã¤Ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÅÝÌÚ¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¤òÈ²ºÎ¡£
¤½¤ì¤Ç¤â´¶À÷³ÈÂç¤ÎÀª¤¤¤ËÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Ê¥é¸Ï¤ì¤·¤¿¥³¥Ê¥é¤ÎÌÚ2ËÜ¤¬ÅÝ¤ì¡¢²°º¬¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢2¤«½ê¤ÎÅÝÌÚ¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÝÌÚ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤¹¤ë±þµÞ½èÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À
¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³2¡Á3Ç¯´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÃËÀ
¡Ö¤³¤ì¤â¸Ï¤ì¤Æ¤ë¤Í¡¢¿Í´Ö¤âÇ¯¼è¤ì¤Ð¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡×
¢£ÀÄ¿¹¤Ç¤â¡ÄÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤ëÍýÍ³¤Ï
ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤â¥Ê¥é¸Ï¤ì¤ÎÈï³²¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç6ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅª¤ËÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¼ùÌÚ°å²ñ¡¡¾®ÎÓÌÀÍý»ö
¡ÖÃÈ¤«¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹¤¬¤ëÍ×°ø¤Î1¤Ä¡£°ìÄê¤Î²¹ÅÙ°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÃî¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¿·¤·¤¤¥¨¥µ¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÌÚ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈËÌ¾å¤·¤¿¤ê¡ÊÉ¸¹â¤¬¡Ë¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×