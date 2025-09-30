°ËÆ£±Ã²¦¡¡¼«ºß¤Î¶ä»È¤¤¤Ç2´§¤Ø²¦¼ê¡¡3Àï3ÇÔ¤ÎÀè¼êÁê³Ý¤«¤ê¤ÇÆ£°æ²¦ºÂ¤ËÀã¿«
¡¡Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡Ê23¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É7´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï5ÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤Ï30Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡ÖÌ¾¸Å²°¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¥¢¥½¥·¥¢¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¡¦°ËÆ£¤¬103¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤Æ2´§¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡Àï·¿¤Ï°ËÆ£¤ÎÍ¶Æ³¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£Î¾¼Ô¤ÎÁê³Ý¤«¤ê¤ÏºòÇ¯3·î¤Î´ý²¦ÀïÂè4¶É°ÊÍè1Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï4¶ÉÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢²áµî3¶É¤Ï¤¤¤º¤ì¤âº£²ó¤ÈÆ±¤¸°ËÆ£¤ÎÀè¼ê¤Ç¡¢Æ£°æ¤ÎÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤¬5¶Ú¤Ø·«¤ê½Ð¤·¤¿±¦¶ä¤ò¤½¤Î¸å2¶Ú¤ØÅ¾²ó¡£1¶Ú¤ÎÃ¼¹¶¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢3¶Ú¤Ç¼Î¤Æ¤ë¼«ºß¤Î¶ä»È¤¤¡£°ËÆ£¤¬²¹¤á¤¿Èëºö¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖÁ°2¶É¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏÈæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯»Ø¤»¤¿¡×¡£¥·¥ê¡¼¥º3¶ÉÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¼ê±þ¤¨¤ò¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï91¼êÌÜ¡¢¼«¿Ø¤Ø¿¯Æþ¤·¤¿Æ£°æÎµ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¶âÂÇ¤Á¤Ç¾¡Íø¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ç°ËÆ£¤Î5¾¡13ÇÔ¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï23Ç¯ÅÙÎµ²¦Àï¡¢´ý²¦Àï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¸å¡¢±Ã²¦Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆºÆ¤Ó³ÍÆÀ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¡¤Ï1½µ´Ö¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÎÄ´ÌÌ¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¡£Æ±³ØÇ¯¤ÎÆ£°æ¤È¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Âè4¶É¤Ï10·î7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¡Ö¸µÅò¿Ø²°¡×¤Ç»Ø¤µ¤ì¤ë¡£