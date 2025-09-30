¡Ö´éÌÌ¿¿¤ÃÀÄ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä©Àï¡ÄÀçÂæ°é±ÑÌîµåÉô½é¤Î½÷»ÒÉô°÷¤¬1Ç¯È¾¤Ç¿Ü¹¾´ÆÆÄ¤âÇ§¤á¤ë¡Ö¼ç¾¸õÊä¡×¤Ë
¡¡½©µ¨¹â¹»ÌîµåµÜ¾ë¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¤Ï10·î9Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅìËÌÂç²ñ¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Éô½é¤Î½÷»ÒÉô°÷¤Ç³ØÀ¸¥³¡¼¥Á·ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ±¤è¤Ä¤Ï¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ïº£½©¤«¤éµÏ¿°÷¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£ÌîµåÉôOB¤Çµð¿Í¡¢À¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Éã¤ÎÀ±¹§Åµ»á¡ÊÅìËÌ³Ø±¡Âç´ÆÆÄ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó·³ÃÄ¡×¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡¡Ê¹¤¼ê¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¡½¡½¤³¤Î½©¤«¤é¿·¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿Ü¹¾´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ç¾¸õÊä¤Î1¿Í¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³ØÇ¯¤Ï¤è¤¯¤â°¤¯¤â¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¯»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Ï¿Ü¹¾ÀèÀ¸¤¬¡ÈÃ¯¤«¤ËÍê¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤ÈÀµ¼°¤Ê¼ç¾¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï°ì¿Í¡¢°ì¿Í¤¬¡È¼«Ê¬¤¬¼ç¾¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼«³Ð¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·Á¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¼ç¾¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¼ç¾¸õÊä¤Î1¿Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤¬¼ç¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¼ç¾¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤¬¼ç¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¡È¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½³ØÀ¸¥³¡¼¥Á·ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¶ÈÌ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Î¥¹¥³¥¢ÉÕ¤±¤ä¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Î¢Êý¶ÈÌ³¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÅß¤Î¼«¼çÎý½¬´ü´Ö¤Ë¤Ï¤è¤¯¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤Ã¤Èµ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¿ÔÎÏ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÀçÂæ°é±ÑÌîµåÉô¤ò»ÖË¾¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤Ï¡ÈÉã¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¡¢¾®6¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿»þ¤Ë¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÏÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÃæ³Ø¤«¤é¤Ï»Ù¤¨¤ëÂ¦¤ÇÌîµå¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¤ä¤í¤¦¤È¡£¤½¤Î»þ¤Ë¹â¹»¤Î¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡ÈÉã¤ÈÆ±¤¸°é±Ñ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤¤¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤Î·ÏÎó¤Î½¨¸÷Ãæ¤ò¼õ¸³¤·¤Æ½¨¸÷¥Ü¡¼¥¤¥º¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÀçÂæ°é±ÑÌîµåÉô¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¤Ï¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡Ê22Ç¯²Æ¡Ë¤ä½àÍ¥¾¡¡Ê23Ç¯²Æ¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âå¤Ç¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹Ã»Ò±à´ÑÀï¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È¡£ÌîµåÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ï´éÌÌ¤¬¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤¬¶¯¤¤ÍýÍ³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä²¼¹î¾å¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¶¯¹ë¤Ê¤ê¤Î³ëÆ£¤äÇº¤ß¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡È¶¯¤¤¤«¤é¡É¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡È¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤µ¤ÎÍýÍ³¤òÂ¦¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊºòÇ¯¤Ï¡Ë1Ç¯À¸¤Ê¤ê¤Ë´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡ÊÁª¼ê¤¬¡Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¶ÛÄ¥´¶¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢Æþ¤ëÁ°¤ÈÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ç¤ÎÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÂè2²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡¡¡þÀ±¡¡¤è¤Ä¤Ï¡Ê¤Û¤·¡¦¤è¤Ä¤Ï¡Ë2008Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£¾®2¤«¤é¾®Ê¿Èþ±à¥ì¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¼ç¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£½¨¸÷Ãæ¤Ç¤Ï½¨¸÷¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÇÁª¼ê·ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀçÂæ°é±Ñ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¥³¡¼¥Á·ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢2Ç¯½©¤«¤éµÏ¿°÷¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÌ¡²è¥Ï¥¤¥¥å¡¼¡ª¡ª¤Î¡Ö¥à¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥à¥º¥«¥·¥¤¤Ç¤¢¤ë¡×¡£¼ñÌ£¤Ï³¨²è¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÏÀ±¹§Åµ¡£¿ÈÄ¹¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë60¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á