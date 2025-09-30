¥Þ¡¼·¯¡¡ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡ªºäËÜÍ¦¿Í¤«¤é¤Î²ÖÂ«¡Ä¾Ð´é¤ÎÊúÍÊ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ÖÎÞ¤¢¤Õ¤ì¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æº£µ¨3¾¡ÌÜ¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¡Ê³ÚÅ·119¾¡¡¢µð¿Í3¾¡¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹78¾¡¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¡ÈÆ±µéÀ¸¡É¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤¬½ËÊ¡¤Î²ÖÂ«¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ï6²ó¤ÇÂÇ¼Ô23¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ85µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£4»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï2¤Ä¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï148¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾¤Î¹ßÈÄ¸å¤ÏÃæÀî¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢ÂçÀª¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢8²ó¤ËÂçÀª¤¬2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ8²ó¤Ë¼é¸î¿À¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÅêÆþ¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï9²ó¤âÍÞ¤¨¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Îº£µ¨46¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¥Þ¡¼·¯¤ÎÇòÀ±¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡200¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎºäËÜ¤¬²ÖÂ«Â£Äè¡£2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤ÇÊúÍÊ¤·¤ÆÂçµÏ¿¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö2¿Í¤Î¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢ÎÞ¤¢¤Õ¤ì¤¿¡×¡Ö¶»Ç®¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£