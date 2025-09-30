¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë

¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó85µå4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤ò´Þ¤à¤È»Ë¾å28¿ÍÌÜ¡ÊNPBÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï24¿Í¡Ë¡£²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤«¤é4ÀïÌÜ¡¢º£µ¨¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç·è¤á¤¿¡£

¡¡8²ó2»à¤«¤éÂçÀª¤ËÂå¤¨¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ÅêÆþ¡£°ÛÎã¤ÎºÓÇÛ¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤âÅÄÃæ¾­¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£

¡¡»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¡Ö»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤Í¡¢¥É¥­¥É¥­¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄºÇ¶á¿ô»î¹ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¿®¤¸¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡6²ó¤òÅê¤²½ª¤¨85µå¡£7²ó¤â¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÅê¤²¤¿¤¤¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¾Ð¤Ã¤¿¡£