µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤Í¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¡×6²ó85µå¤Ç¸òÂå¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç6²ó85µå4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»¤ò´Þ¤à¤È»Ë¾å28¿ÍÌÜ¡ÊNPBÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï24¿Í¡Ë¡£²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤«¤é4ÀïÌÜ¡¢º£µ¨¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡8²ó2»à¤«¤éÂçÀª¤ËÂå¤¨¤Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ÅêÆþ¡£°ÛÎã¤ÎºÓÇÛ¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤âÅÄÃæ¾¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¡Ö»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤Í¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄºÇ¶á¿ô»î¹ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¿®¤¸¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡6²ó¤òÅê¤²½ª¤¨85µå¡£7²ó¤â¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÅê¤²¤¿¤¤¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤·¾Ð¤Ã¤¿¡£