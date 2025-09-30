¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Ö²¦¤â¤È¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥»¡¼¥Ö²¦Áè¤¤¤ÏºÇ½ªÀï¤Ø»ý¤Á¹þ¤ß
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡££´ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¡¢¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤È¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥³¥Ð¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï£³ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤£¶²ó¤Þ¤ÇÅê¤²£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££·²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿µð¿Í¤Ï¡¢£¸²ó¤«¤éÂçÀªÅê¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ò£¸²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÅêÆþ¤¹¤ëÉ¬¾¡¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤Î£¸²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï½é¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤ÇÅÐÈÄ¡££±²ó£±¡¿£³¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö£´£¶¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£°£µÇ¯´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢£°£·Ç¯Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡Ë¡¢ÃæÆü¤Î¼é¸î¿À¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥»¡¼¥Ö²¦¤â¤È¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¡Ê£¸²ó¤ÎÎ¢¤Ë¡Ë²¿ÅÀÆþ¤Ã¤Æ¤â¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡£ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ£¹²ó¤Ë¹ßÎ×¡£¤³¤ì¤Ç¸µÆ±Î½¤ÎÃæÆü¡¦¾¾»³¤ÈÊÂ¤Ö£´£¶¥»¡¼¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¡¼¥Ö²¦Áè¤¤¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£±£°·î£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£