¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤Î¡ÖÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡×µÇ°¥°¥Ã¥ºÂè£±ÃÆ¤òÈ¯Çä
¡¡µð¿Í¤Ï¡ÖÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥ºÂè£±ÃÆ¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï¡¢£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡££¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¡¢»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÅÄÃæ¾¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºßÀÒ¤·¤¿£³µåÃÄ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥·¡¼¥ó¤ÈµÇ°¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ÇËÜ¿Í¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±¥â¥Ç¥ë¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçµÏ¿¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°·î£±Æü¤Ï¡¢£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ð£Ì£Á£Ú£Á¤ò¡ÖÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅ¸¼¨¤äµÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ±£¶Æü¤Ë¤Ï¡¢µÇ°¥°¥Ã¥ºÂè£²ÃÆ¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¡Û
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ö£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ó£Ô£Ï£Ò£Å¡×¶¦ÄÌ
¡¦¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¡£±£°¡¤£°£°£°±ß
¡¦£Î£É£Ë£Å¡¡¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä
¡ÎµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¼Ì¿¿¤Ê¤·¡Ï¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¢¨£Ó¡Á£³£Ø£Ì¡¡£·¡¤£¸£°£°±ß
¡¦£Î£É£Ë£Å¡¡¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä
¡ÎµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¼Ì¿¿¤Ê¤·¡Ï¥¥Ã¥º¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¢¨£±£±£°¡¢£±£³£°¡¢£±£µ£°¡¡¡¡£¶¡¤£µ£°£°±ß
¡¦£Ô¥·¥ã¥Ä¡ÎµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Ï¢¨£Ó¡Á£²£Ø£Ì¡¡£¶¡¤£°£°£°±ß
¡¦¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¡£²¡¤£µ£°£°±ß
¡¦¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡£±¡¤£´£°£°±ß
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¢¨£Ó¡Á£²£Ø£Ì¡¡£µ¡¤£²£°£°¡¡±ß
¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¡¥×¥ê¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡¡£²¡¤£µ£°£°±ß
¢£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê
¡¦£Î£É£Ë£Å¡¡¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä
¡ÎµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¼Ì¿¿¤Ê¤·¡Ï¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¢¨£Ó¡Á£³£Ø£Ì¡¡¡¡£·¡¤£¸£°£°±ß
¡¦£Î£É£Ë£Å¡¡¡¡¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¡£Ô¥·¥ã¥Ä
¡ÎµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¼Ì¿¿¤Ê¤·¡Ï¥¥Ã¥º¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¢¨£±£±£°¡¢£±£³£°¡¢£±£µ£°¡¡¡¡£¶¡¤£µ£°£°±ß
¡¦£Î£Å£×¡¡£Å£Ò£Á¡¡¥×¥í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡£¹£Æ£É£Æ£Ô£Ù¡ÎµÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡¡¡¼Ì¿¿¤Ê¤·¡Ï¡¡£·¡¤£¸£°£°±ß
¢¨¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ£±£°¡ó¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß
¢¨¼õÃí¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤Ï£¹·î£³£°Æü¡Á£±£°·î£²£²ÆüÀµ¸á
¡¡¾ÜºÙ¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡£