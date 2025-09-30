Ë¬´ÚÃæ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¡¡2001Ç¯¤Ë¿·Âçµ×ÊÝ¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¿Í¤Îµß½õ¤ËÎ×¤ó¤À¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó»á¤ÎÊèÁ°¤Ë¸¥²Ö
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£³£°Æü¤ËË¬ÌäÀè¤Î´Ú¹ñ¤Ç¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££²£°£°£±Ç¯£±·î¤Ë£Ê£Ò»³¼êÀþ¤Î¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤Ç¥Û¡¼¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡ÊÍû½¨¸¡Ë»á¤Î¤ªÊè¤Ë¸¥²Ö¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç»ö¸Î¤«¤é£²£´Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£¥¤»á¤Ï¥Û¡¼¥à¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿ÃËÀ¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î´Øº¬»ËÏº»á¤È¤È¤â¤ËÀþÏ©¤Ë¹ß¤ê¤Æµß½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ£³¿Í¤È¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³°Í·Ãæ¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤Ï²Â»ÒÉ×¿Í¤È¥¤»á¤Î°äÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÊèÁ°¤Ë¸¥²Ö¤·¤¿¤³¤È¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡Ö£²£°£°£±Ç¯¡¢¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤Ç¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ë¸¥²Ö¡£°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÇÆü´Ú¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¡¦¥æ¥ó¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡Ê¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Î¤ªÊìÍÍ¡Ë¤¬¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬Ë¬ÌäÃæ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¥¤»á¤òÄÉÅé¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÊèÁ°¤Ë¸¥²Ö¤·¤¿¤¯¤ì¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤·´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ø¤Î¸¥²Ö¤È¡¢¤½¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±·Ñ¤®Æü´Ú¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¡£¥æ¥ó¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿¼¤¤·É°Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¹ñ¤òÄ¶¤¨¤¿å«¤ò°é¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
