¡Úµð¿Í¡ÛÅ¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤·¡ÄÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤âÅÄÃæ¾Âç¤ÎÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ËÀ¼±çÁ÷¤ë ! ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É°ì¿§¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬ÍÉ¤ì¡¢°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÂçÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÅÄÃæ¾¤Ï»þ¤Ë¾Ð¤¤¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¬µõ¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢Å¨¤È¤·¤ÆÇ®Àï¤ò±é¤¸¤¿ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤â¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î¥¹¥¿¡¼¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï³ÚÅ·¤ÇÅÁÀâ¤òºî¤ê¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÆüËÜÃæ¤¬±þ±ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ø¤È±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ÎÍº»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£