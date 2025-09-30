ÌîÂô²í»Ò¡¢60Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¡¦Âç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡¡Ö¥Ú¥³¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¡×
À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¤¬29Æü¡¢¡ØÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö²ñ¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£60Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ëÂç»³¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯9·î29Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¡£°ì¼þ´÷¤È¤Ê¤ë29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡ØÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö²ñ¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤·¤º¤«¤Á¤ã¤óÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÌîÂ¼Æ»»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¤éÌó250¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç»³¤µ¤ó¤ò¡È¥Ú¥³¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌîÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥³¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤â¤¦60Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë·àÃÄ½Ð¿È¤Ç¡¢À¼Í¥¤ÎÁÏÀ®´ü¤«¤éÀ¼¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£À¼¼Á¤«¤éÃË¤Î»Ò¤ÎÌò¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¤Î¤òºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±¤¸ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²ñ¤¦¤È¤¢¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤Ç¡È¥Þ¥³¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£µ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£2¿Í¤È¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤È¤«¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤·¤ÆÉ¬¤º½Ð¤ë¤Î¤¬¤´¼ç¿Í¤Î¡Êº½Àî¡Ë·¼²ð¤µ¤ó¤ÎÏÃ¡£¡ÈËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤È¤¤¤Ä¤â¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîÂô¤µ¤ó¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Âç»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ú¥³¤ÎÀ¼¤ÏËÜÅö¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢À¸¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤ß¤·¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤ÎÃç´Ö¤¬·ë¹½¤½¤Á¤é¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤·¤é¡£¥Ú¥³¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤³¤Ã¤Á¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÂç»³¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ú¥³¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£