ÌðÂô±ÊµÈ 76ºÐ¡¢ÎòÂåºÇÇ¯Ä¹¤ÎµÏ¿¹¹¿·¡Ö1°Ì¡¦¡¦ºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¡×¡¡²áµî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡
²Î¼ê¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡¢9·î30ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£76ºÐ1¤«·î¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì³ÍÆÀºÇÇ¯Ä¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÙÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÌðÂô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI believe¡Ù¤¬¡¢9·î30ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢½é½µÇä¤ê¾å¤²6.9ËüËç¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢2019/9/16ÉÕ¤Î¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ëÆü¤Þ¤Ç...¡Ù°ÊÍè¡¢6Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»10ºîÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢76ºÐ1¤«·î¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥à1°Ì³ÍÆÀºÇÇ¯Ä¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÙÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¼«¿È¤¬ÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥àTOP10Æþ¤êºîÉÊ¿ô¡×¤â¡¢56ºî¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼ó°Ì³ÍÆÀ¤ò¼õ¤±¡¢ÌðÂô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ°ºî¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ëÆü¤Þ¤Ç...¡Ù¤Ç½µ´Ö1°Ì¤Î·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢1°Ì¡¦¡¦ºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù (2025/10/6ÉÕ)
¢£¥¢¥ë¥Ð¥àTOP10Æþ¤êºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
2012/8/13¤Ë50ºîÌÜ¤ÎTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLast Song¡Ù¡£¡ØIT'S UP TO YOU¡ª¡Ù¤ä¡ØÍã¤ò¹¤²¤Æ¡Ù¡¢¡ØLAST SONG¡Ù¤Ê¤É¡¢Á´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2001/10/8¤Ë40ºîÌÜ¤ÎTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYOU,TOO COOL¡Ù¡£¡Ø±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡Ù¤ä¡Ø¥Ñ¥»¥ª¥é¤ÎÉ÷¤¬¡Ù¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ê¤É¡¢Á´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1993/4/12¤Ë30ºîÌÜ¤ÎTOP10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEART¡Ù¡£¡Ø¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ä¡ØÅìµþ¡Ù¡¢¡Ø²«ºª¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¡Ù¤Ê¤É¡¢Á´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£