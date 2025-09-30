¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î´ÎÂ¡¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦35ºÐ¸µ·Ý¿Í¡¡¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÅÀÅ©½ª¤¨¤ÆÂà±¡Êó¹ð¤â¡Ö¿ôÆü¤ÏÉûºîÍÑ¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤Ç¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯12·î17Æü¤Ë°ß¤¬¤ó¤òÀë¹ð¤µ¤ì¡¢8·î29Æü¤Ë´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÆÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¡¼¡×¤Î°ËÆ£À¯¿Ã¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÅÀÅ©¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¤Ë°ì»þÂà±¡¤·¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿25Æü¤ËºÆÆþ±¡¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÅÀÅ©¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¡×¤È¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿ôÆü¤Ï¤ä¤Ï¤êÉûºîÍÑ¤Î¤·¤ó¤É¤µ¤Ç²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¡×¤ÈÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤êÆ°¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤Ãæ¤Ç¡Ö¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Õ¥¯¥¤¥¶¡¼¤ÎÊý¤â¿§¤ó¤ÊÊý¤Î½õ¤±¤Æ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆÏ¤±¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¤·¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¿ôÆüÊ¡°æ¤ÇÆâ¿¦¤ò¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¿·¤·¤¤¥·¥ç¡¼ºî¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÃç´Ö¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î17Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Öº£Ç¯9·î¤Ë°ß¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì°ßÄÙáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2¥ö·î¸å¤â²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß´â¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Æ±·î19Æü¤Ë¡Ö°ß¤Î3Ê¬¤Î2¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯8·î29Æü¤Ë¡ÖºòÇ¯12·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿°ß´â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡ÖÀè·î¤«¤éÂÎÄ´¤¬°²½¤·¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í´ÎÂ¡¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤êºÆÈ¯¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎËö´ü´â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤ÏÁáµÞ¤ËÆþ±¡¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª»Å»ö¤ÏÁ´¤Æ¤ªµÙ¤ß¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£·î4Æü¤Ë¡Ö¾õ¶·¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤À¡£¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤«¤é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤ÄÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£12Æü¤Ë°ì»þÂà±¡¤·¤¿¤¬¡¢35ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿25Æü¤ËºÆÆþ±¡¡£28Æü¤Ë¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁé¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤·¤«¤·¡ÖÂ©¶ì¤·¤µ¤ÈÅÇ¤µ¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¿É¤¤¡£Îä¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÀå¤ä¹¢¡¢¼ê¤âÁ´¤Æ¤¬áã¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÉûºîÍÑ¡×¤ÈÁÔÀä¤ÊÉûºîÍÑ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï2020Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢Ê¡°æ¸©¤Ë°Ü½»¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥µ±ÛÁ°¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÌÎ¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡°æ¸©¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ö¸ÅÂåÎµ»Î¥Õ¥¯¥¤¥¶¡¼¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£