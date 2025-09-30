¹Åç¤ÏACLEÏ¢¾¡È¯¿Ê¤Ê¤é¤º¡ÄDF¹ÓÌÚ¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀèÀ©¤â½ªÈ×¤ËÆ±ÅÀÈïÃÆ¡¢FW¥Þ¥ë¥³¥¹¤¬Éé½ý¸òÂå
[9.30 ACLEÂè2Àá ¹Åç 1-1 ¾å³¤³¤¹Á E¥Ô¡¼¥¹]
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï30Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤Ç¾å³¤³¤¹Á(Ãæ¹ñ)¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ2Ï¢¾¡È¯¿Ê¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï³«»Ï10Ê¬¡¢FW¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬Áê¼ê¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¥Á¥§¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¥ó¥°¼ç¿³(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¡£¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½÷ÀVAR¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥¹¥¦¥£¥Ã¥ÄVAR(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤«¤é¤Î·èÄêµ¡ÁË»ß¤Î²ÄÇ½À¤Ç¤Î²ðÆþ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹Åç¤ÏÁ°È¾19Ê¬¡¢MFÅì½Ó´õ¤¬º¸CK¤ò½³¤ë¤ÈDF¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬´°àú¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Æ±42Ê¬¤Ë¤ÏMFÀîÊÕ½Ù¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤ëÀË¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤âºî¤ê¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾å³¤³¤¹Á¤Ï¸åÈ¾4Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËFW¥°¥¹¥¿¥Ü¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬GKÂçÇ÷·É²ð¤Î¥»¡¼¥Ö¤ÇÆ±ÅÀ¤Ê¤é¤º¡£¤È¤³¤í¤¬¹Åç¤ÏÄ¾Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Þ¥ë¥³¥¹¤¬º¸ÂÀ¤â¤âÎ¢ÉÕ¶á¤òÄË¤á¤Æ¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡¢FWÌÚ²¼¹¯²ð¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ÈÆ¬Æ±»Î¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤à¡£ÌÚ²¼¤Ïº£·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ACLEÁ°Àá¤ËÆ¬Éô¤òÄË¤á¤ÆÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤ÏÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£ÌÚ²¼¤Ï¼«¤é¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥ê¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤¿¹Åç¤À¤Ã¤¿¤¬¸åÈ¾38Ê¬¡¢¾å³¤³¤¹Á¤¬¼«¿Ø¤«¤é¤ÎFK¤ÇÉâ¤µå¤òÁ÷¤ë¤È¥°¥¹¥¿¥Ü¤È¹ÓÌÚ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎ¾¼Ô¤òÄÌ²á¡£¤³¤ì¤ò½¦¤Ã¤¿FW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢1-1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¹Åç¤Ï¸åÈ¾44Ê¬¡¢MF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤¬GK¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£Æ±45Ê¬¤Ë¤Ï¾å³¤³¤¹Á¤Î¥°¥¹¥¿¥Ü¤¬¹ÓÌÚ¤Î´é¤òÃ¡¤¤¤¿¤È¤·¤Æ°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¡£¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È´ÆÆÄ¤é¤Ï¹³µÄ¤·¤¿¤¬È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï¸åÈ¾45+6Ê¬¤Ë¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢GK¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤Ï¤Ê¤é¤º¡£1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
