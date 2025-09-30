¡ÚACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¡Û(E¥Ô¡¼¥¹)

¹­Åç 1-1(Á°È¾1-0)¾å³¤³¤¹Á

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¹­]¹ÓÌÚÈ»¿Í(19Ê¬)

[¾å]¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç(83Ê¬)

<Âà¾ì>

[¾å]¥°¥¹¥¿¥Ü(90Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¹­]±öÃ«»Ê(16Ê¬)¡¢¥­¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó(55Ê¬)

[¾å]¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç(77Ê¬)

¨¦¹­Åç¤ÏACLEÏ¢¾¡È¯¿Ê¤Ê¤é¤º¡ÄDF¹ÓÌÚ¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀèÀ©¤â½ªÈ×¤ËÆ±ÅÀÈïÃÆ¡¢FW¥Þ¥ë¥³¥¹¤¬Éé½ý¸òÂå