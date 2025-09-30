[9.30 ACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá](¥¤¥¹¥«¥ó¥À¥ë¡¦¥×¥Æ¥ê)

¢¨21:15³«»Ï

¼ç¿³:¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à]

ÀèÈ¯

GK 16 ¥·¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥º¥ß

DF 5 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥é¥¦¥Ç¥ë

DF 24 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¢¥ê¥Ð¥¹

DF 33 ¥Û¥Ê¥¿¥ó¡¦¥·¥ë¥Ð

DF 36 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥é

MF 4 ¥¢¥Õ¥£¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¶¥¤¥ë

MF 23 ¥¨¥Ç¥£¡¦¥¤¥¹¥é¥Õ¥£¥í¥Õ

MF 28 ¥Ê¥Á¥ç¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹

MF 42 ¥¢¥ê¥Õ¡¦¥¢¥¤¥Þ¥ó

MF 47 ¥¢¥Ø¥ë¡¦¥¢¥±¥Á¥§

FW 9 ¥Ù¥ë¥¯¥½¥ó

¹µ¤¨

GK 58 ¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¹¥Ó¥¢¥¦¥ì

DF 13 ¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó

DF 14 ¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¥¦¥ê¡¼

DF 22 ¥é¥Ù¥ë¡¦¥³¡¼¥Ó¥ó¥ª¥ó¥°

DF 3 ¥·¥ã¥Õ¥ë¥ë¡¦¥µ¡¼¥É

MF 20 ¥Æ¥È

MF 21 ¥Ê¥º¥ß¡¦¥Õ¥¡¥¤¥º

MF 30 ¥Ê¥Á¥ç¡¦¥¤¥ó¥µ

MF 44 ¥ß¥±¥ë¡¦¥¯¥¨¥¹¥¿

MF 88 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¤¥À¥ë¥´

FW 11 ¥¸¥ã¥¤¥í

FW 77 ¥»¥ë¥½¡¦¥Ù¥ë¥á¥Û

´ÆÆÄ

¥·¥¹¥³¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹

[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]

ÀèÈ¯

GK 1 Ã«¹¸À¸

DF 3 ¾»»Ò¸»

DF 5 ¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á

DF 6 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±

DF 19 Ãæ»³ÍºÂÀ

MF 8 ÀçÆ¬·¼Ìð

MF 16 Á°´²Ç·

FW 7 ÁêÇÏÍ¦µª

FW 9 Æ£ÈøæÆÂÀ

FW 10 ¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û

FW 11 Áý»³Ä«ÍÛ

¹µ¤¨

GK 13 ¼éÅÄÃ£Ìï

GK 44 ¿·°æ±ÉÁï

DF 2 º£°æÃÒ´ð

DF 26 ÎÓ¹¬Â¿Ïº

MF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍ

MF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼

FW 15 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯

FW 20 À¾Â¼Âó¿¿

FW 22 ¾ÂÅÄ½ÙÌé

FW 90 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó

´ÆÆÄ

¹õÅÄ¹ä