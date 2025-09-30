¥¸¥ç¥Û¡¼¥ëvsÄ®ÅÄ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[9.30 ACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá](¥¤¥¹¥«¥ó¥À¥ë¡¦¥×¥Æ¥ê)
¢¨21:15³«»Ï
¼ç¿³:¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥¯
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à]
ÀèÈ¯
GK 16 ¥·¥Ï¥ó¡¦¥Ï¥º¥ß
DF 5 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥°¥é¥¦¥Ç¥ë
DF 24 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥¢¥ê¥Ð¥¹
DF 33 ¥Û¥Ê¥¿¥ó¡¦¥·¥ë¥Ð
DF 36 ¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥é
MF 4 ¥¢¥Õ¥£¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¶¥¤¥ë
MF 23 ¥¨¥Ç¥£¡¦¥¤¥¹¥é¥Õ¥£¥í¥Õ
MF 28 ¥Ê¥Á¥ç¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
MF 42 ¥¢¥ê¥Õ¡¦¥¢¥¤¥Þ¥ó
MF 47 ¥¢¥Ø¥ë¡¦¥¢¥±¥Á¥§
FW 9 ¥Ù¥ë¥¯¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 58 ¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¹¥Ó¥¢¥¦¥ì
DF 13 ¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥ó
DF 14 ¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¥¦¥ê¡¼
DF 22 ¥é¥Ù¥ë¡¦¥³¡¼¥Ó¥ó¥ª¥ó¥°
DF 3 ¥·¥ã¥Õ¥ë¥ë¡¦¥µ¡¼¥É
MF 20 ¥Æ¥È
MF 21 ¥Ê¥º¥ß¡¦¥Õ¥¡¥¤¥º
MF 30 ¥Ê¥Á¥ç¡¦¥¤¥ó¥µ
MF 44 ¥ß¥±¥ë¡¦¥¯¥¨¥¹¥¿
MF 88 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¤¥À¥ë¥´
FW 11 ¥¸¥ã¥¤¥í
FW 77 ¥»¥ë¥½¡¦¥Ù¥ë¥á¥Û
´ÆÆÄ
¥·¥¹¥³¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
[FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢]
ÀèÈ¯
GK 1 Ã«¹¸À¸
DF 3 ¾»»Ò¸»
DF 5 ¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á
DF 6 Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±
DF 19 Ãæ»³ÍºÂÀ
MF 8 ÀçÆ¬·¼Ìð
MF 16 Á°´²Ç·
FW 7 ÁêÇÏÍ¦µª
FW 9 Æ£ÈøæÆÂÀ
FW 10 ¥Ê¡¦¥µ¥ó¥Û
FW 11 Áý»³Ä«ÍÛ
¹µ¤¨
GK 13 ¼éÅÄÃ£Ìï
GK 44 ¿·°æ±ÉÁï
DF 2 º£°æÃÒ´ð
DF 26 ÎÓ¹¬Â¿Ïº
MF 18 ²¼ÅÄËÌÅÍ
MF 23 ÇòºêÎ¿Ê¼
FW 15 ¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯
FW 20 À¾Â¼Âó¿¿
FW 22 ¾ÂÅÄ½ÙÌé
FW 90 ¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó
´ÆÆÄ
¹õÅÄ¹ä
