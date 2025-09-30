三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル・ØMIが、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年の1月28日にEP『THE FUSION』を発売、さらに3DAYS LIVE＜ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜＞を開催することが発表された。そして新たにソロアーティスト写真も解禁となった。

前作『ANSWER…』から約3年半ぶりとなる今作は、2024年6月に始動したプロジェクト“THE FUSION”の集大成。本プロジェクトは「異色のアーティストと融合することで、新たなエンタテイメントを創造する」を掲げ、様々なコラボが実現した。来年1月に発売となるEPでは、ラップがアクセントの新感覚かつ中毒性のあるミステリアスなヒップホップチューン「Purple Pill feat. SKY-HI」、ファンクビートを感じさせるラグジュアリーさ際立つポップス「Feel Gold feat. 山下智久」、繊細で温かみのある優しいバラード「To be feat. 三浦大知」に加え、新曲の収録も予定されており、個性豊かな楽曲がEPを彩る。

そして2026年1月30日(金)・1月31日(土)・2月1日(日)には、＜ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜＞が幕張メッセにて開催される。過去のステージを現代へ復刻させる『THE RE:VIVAL』として、初日となる1月30日(金)には『FIRST NIGHT 〜FULL MOON〜』、2日目となる1月31日(土)には『SECOND NIGHT 〜ANSWER…〜』が復活開催。そして3日目の2月1日(日)には現在のØMIが築き上げるエンタテインメントを披露するステージ『FINAL NIGHT 〜THE FUSION〜』に加え、このSPECIAL 3DAYSの締めくくりとして『AFTER PARTY』の開催も決定している。

ØMIです。

来年の1月28日にEP『THE FUSION』を発売することが決定しました。

昨年「Purple Pill feat. SKY-HI」を皮切りにスタートした”THE FUSION”プロジェクトを、1つの作品として皆様のもとにお届けできることが嬉しいです！

すでに配信されている、「Purple Pill feat. SKY-HI」、「Feel Gold feat. 山下智久」、「To be feat. 三浦大知」に加え、新曲も準備しているので、皆様に楽しんでいただける内容になっているかと思います！

ぜひ発売をお楽しみに！

さらに、『ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜』の開催も決定しました！

ソロでLIVEをするのは約3年半振りで、コンセプチュアルな内容になりそうなので、会場でMATEのみんなに会えることを楽しみにしています！

EP『THE FUSION』

2026年1月28日(水)

詳細：https://ldhrecords.jp/?p=16234

予約：https://ldh.lnk.to/THEFUSION_CD ■初回限定盤

形態：CD＋Blu-ray

品番 : XNLD-10288/B

定価 : ￥6,600 （税込）

Blu-ray収録内容：後日解禁 ・封入特典

フォトブック

トレーディングカードA(全5種中1種ランダム) ■通常盤

形態：CD

品番 : XNLD-10289

定価 : ￥2,310 （税込） ・封入特典

トレーディングカードB(全5種中1種ランダム) 【CD収録内容】※全形態共通

・Purple Pill feat. SKY-HI

・Feel Gold feat. 山下智久

・To be feat. 三浦大知

他、新曲収録予定 【店舗別購入者特典】

TOWER RECORDS：チケットフォルダー

HMV：オリジナルスマホステッカー

楽天ブックス：缶バッジ

Amazon.co.jp：メガジャケ

LDHオフィシャルショップ：スマホリング

mu-mo shop含むその他店舗：オリジナルA3ポスター 【三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUB CD・DVD SHOP限定特典】

『ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜』チケット超先行抽選予約お申し込み権

※対象商品販売期間：2025/9/30(火) 20:00〜2025/10/7(火)23:59まで

＜ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜＞

【Day1】

FIRST NIGHT 〜FULL MOON〜 THE RE:VIVAL

【Day2】

SECOND NIGHT 〜ANSWER…〜 THE RE:VIVAL

【Day3】

FINAL NIGHT 〜THE FUSION〜 ■公演日程

Day1：2026年1月30日(金) 開場 17:00 / 開演 18:30

Day2：2026年1月31日(土) 開場 16:00 / 開演 17:30

DAY3：2026年2月1日(日) 開場 15:00 / 開演 16:30 ■会場

幕張メッセ 国際展示場

(〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目2-1) ■チケット料金 全席指定：\13,200 (チケット代 \12,000＋税)3Days通しPASS [1/30(金)前方席確約]：\52,800 (チケット代 \48,000＋税)

【Day1】1/30(金)前方席確約＋専用入場レーン

【Day2】【Day3】全席指定

3Days通しPASS限定グッズ付3Days通しPASS [1/31(土)前方席確約]：\52,800 (チケット代 \48,000＋税)

【Day2】1/31(土)前方席確約＋専用入場レーン

【Day1】【Day3】全席指定

3Days通しPASS [2/1(日)前方席確約]：\52,800 (チケット代 \48,000＋税)

【Day3】2/1(日)前方席確約＋専用入場レーン

【Day1】【Day2】全席指定

3Days通しPASS限定グッズ付 3Days通しPASS [前方席確約無し]：\46,200 (チケット代 \42,000＋税)

【Day1】【Day2】【Day3】全席指定

3Days通しPASS [前方席確約無し]：\46,200 (チケット代 \42,000＋税)

https://jsb3.exfamily.jp/s/ldh02/news/detail/11172