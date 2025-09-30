¡Ú¿·³ã¥°¥ë¥á¡Û¤¢¤ÎÃ´¡¹ÌÍ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤¬ºî¤ë1¸Ä30g¡ªñ»Ò¹¥¤É¬¸«¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤¨¤Ó¤¹ñ»Ò¡×¡Ú¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡Û
¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ø¾ÐÈþ¼÷Äâ¡Ù¡£
Ã´¡¹ÌÍ¤À¤±¤Ç¤â15¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Î°ì²¡¤·¤Ï¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡ÖSTRONGÆùÃ´¡¹ÌÍ(1,850±ß/ÀÇ¹þ¤ß) ¢¨10·îÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤ÎÄó¶¡Í½Äê¡×¡£ßÕ¤ê¥Á¥ãー¥·¥åー3Ëç¤ËßÕ¤êÆÚ¥È¥í3Ëç¡¢¤½¤·¤ÆßÕ¤ê¥Á¥¥ó¤ËÌ£¶Ì¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤É10¼ïÎà°Ê¾å¤Î¶ñ¤¬¤Î¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ñ»Ò¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¤¨¤Ó¤¹ñ»Ò(6¸Ä550±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡×¡£
¤ª»®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±©º¬¤¬¹¤¬¤ë±ßÈ×ñ»Ò¤Ç¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿»Ñ¤ÏÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©»º¾®Çþ¡Ö¤æ¤á¤Á¤«¤é¡×¤Ë¥é¥¤Çþ¤ÈÁ´Î³Ê´¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¼«²ÈÀ½¤ÎÈé¤Ë¡¢ÆÚÆù¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ñ²¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£1¸Ä30g¤¢¤ê¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ªÈ¤¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÈé¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾®Çþ¤Î¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¡ÖºûÀîÎ®¤ì¤Î±ö¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î±©º¬¤ÈÈé¤Î¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥éー¥á¥ó¤Î¤ª¶¡¤Ë¤âÂçËþÂ¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¥éー¥á¥óÅ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÀäÉÊñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ü¾ÐÈþ¼÷Äâ
½»½ê¡Ã¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®ÄÌ6ÈÖÄ®1129-2 ËÜÄ®¥Ó¥ë1F
ÅÅÏÃ¡Ã025-225-1039
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:00～14:30¡¢17:30～24:00¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï22:00¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ¡ÃÆüÍËÆü
