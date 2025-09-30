ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢¼«¿È¼çºÅ ÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡ä³«ºÅ·èÄê
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¡¢2026Ç¯4·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)¤Ë¼«¿È¼çºÅ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡ä¤òAichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ãÎÐ²«¿§ÂçÌëº×¡ä¤Ï¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â¶¦±é¤·¤¿¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãÎÐ²«¿§Ìëº×¡ä¤Î³ÈÂçÈÇ¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½é³«ºÅ¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ãÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡ä¤â¹ë²Ú¤Ê¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò³ÆÆü¡¦Ê£¿ôÁÈ·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ömilestone¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î30Æü(²Ð)21»þ¤è¤êÄ¹´ü²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ÄÌ¾ï²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï10·î25Æü(ÅÚ)19»þ¤è¤ê³«»Ï¡£
¡ãÎÐ²«¿§ÂçÌëº×2026¡ä
¡ü²ñ¾ì
Aichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA
¡üÆüÄø¡¦³«¾ì¡¿³«±é
2026/4/25(ÅÚ) OPEN 15:00 / START 16:30 (Í½Äê)
2026/4/26(Æü) OPEN 15:00 / START 16:30 (Í½Äê)
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
1Æü·ô(°ìÈÌ)¡§¡ï12,000(ÀÇ¹þ)
1Æü·ô(³Ø³ä)¡§¡ï10,000(ÀÇ¹þ)
2ÆüÄÌ¤··ô(»ØÄêÀÊ)¡§¡ï23,000(ÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨3ºÐ°Ê¾å¤ÎÌ¤½¢³Ø»ù¤ÏÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾å¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ
FC ¡Ömilestone¡×Ä¹´ü²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§9⽉30⽇(²Ð)21:00¡Á10⽉13⽇(·î¡¦½Ë)23:59
FC ¡Ömilestone¡×Ä¹´ü¡¦ÄÌ¾ï²ñ°÷Àè¹Ô
¼õÉÕ︓10⽉25⽇(ÅÚ)19:00¡Á11⽉3⽇(·î¡¦½Ë)23:59
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ömilestone¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é ▶ https://ryokushaka-fc.com
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë