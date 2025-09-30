DIALOGUE¡Ü¡¢¡È²»³Ú¤Ø¤Î¸Ø¤ê¡É¤È¡ÈÌ´¡É¤ò·Ç¤²¤¿LINE CUBE SHIBUYA¥ï¥ó¥Þ¥ó³«ºÅ·èÄê
DIALOGUE¡Ü¤¬¡¢2026Ç¯8·î2Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãDIALOGUE¡Ü LIVE 2026¡ÖDear our Summer¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
DIALOGUE¡Ü¤¬²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿2025Ç¯¡£¡È²»³Ú¤Ø¤Î¸Ø¤ê¡É¤È¡ÈÌ´¡É¤ò·Ç¤²¡¢LINE CUBE SHIBUYA¤È¤¤¤¦Âç²ñ¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤«¤éÂ³¤¯Æ»¤Î¤ê¤Î¾å¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¤Æ¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢¿·¤·¤¤Âô»³¤Î¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¸þ¤«¤¦Î¹Ï©¤Î¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ°Êý³ÎÌó¤Î¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡¢ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥°¥Ã¥º¤ÏÊªÈÎ¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¡× ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Ê£À½¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¡ÖROAD TO LINE CUBE OFF SHOT¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢¹ë²Ú¤ÊÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢DIALOGUE¡Ü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTeam D¡Ü¡×¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕÃæ¤À¡£
DIALOGUE¡Ü¤Ï¡¢9·î17Æü¤ËEP¡ÖPENTA+LOGUE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¯Æâ¤À¤±¤Ç¤â10·î14Æü¤ËCYNHN¡¢10·î26Æü¤ËÀ¶ Îµ¿Í25¡¢¤½¤·¤Æ11·î29Æü¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂç¶¶ºÌ¹á¤È¤Î2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀª¤¤¤òÁý¤¹Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÅªÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DIALOGUE¡Ü¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤½¤ÎÀè¤ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ãDIALOGUE¡Ü LIVE 2026¡ÖDear our Summer¡×¡ä
¾ÜºÙ¡§https://dialogue-music.jp/live/20260802_dear-our-summer/
¡Ú¸ø±é³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯8·î2Æü(Æü) 16:00³«¾ì¡¿17:00³«±é
²ñ¾ì¡§LINE CUBE SHIBUYA ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®1-1¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥±¥Ã¥È¡§18,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨1³¬2¡Á16ÎóÌÜ³ÎÌó
¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ºÂÀÊ¥¨¥ê¥¢³ÎÌó¤Ê¤·
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ºÂÀÊ¥¨¥ê¥¢³ÎÌó¤Ê¤·
½÷À¥¨¥ê¥¢
¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨2³¬²¼¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦Á°ÊýÍ¥Àè¤Ê¤·
¡¦ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨2³¬²¼¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¡¦ÆâÍÆ¡§¥Ð¥ó¥É¥é¥¤¥Ö
¡¦½Ð±é¡§
DIALOGUE¡Ü
DIALOGUE¡Ü¥Ð¥ó¥É
Guitar¡§º´¡¹ÌÚÐÒÂÀ / Bass¡§¹õ¿Ü¹îÉ§/ Keyboards¡§º£°æ È» / Drums¡§ÎëÌÚ¹ÀÇ· / Manipulator¡§¼Äºê¶³°ì
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ØTeam D¡Ü¡Ù²ñ°÷Àè¹Ô
ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´·ô¼ï
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¡ 2025/9/30(²Ð) ¡Á 2025/10/12(Æü) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡¡ 2025/10/15(¿å) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö¡¡ 2025/10/15(¿å) 19:00 ¡Á 2025/10/18(ÅÚ) 23:59
Ëç¿ôÀ©¸Â¡¡1²ñ°÷¤Ë¤Ä¤ 1·ô¼ï 1Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Á´¤Æ¤Î·ô¼ï¤Ï°Ê¹ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÇËç¿ôÀ©¸Â¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡¡¡ØTeam D¡Ü¡Ù¥¢¥×¥ê¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ê¡¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖTeam D¡Ü¡×¤´Æþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é
https://subscription.app.c-rayon.com/app/dialogue/home
DIALOGUE¡Ü EP¡ÖPENTA+LOGUE¡×
2025Ç¯9·î17Æü È¯Çä
https://dialogue-music.jp/discography/28_penta+logue/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+Blu-ray Disc¡Ë
PCCG-02461 / 7,700±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë
PCCG-02462 / 2,500±ß(ÀÇ¹þ)
-½é²ó¸ÂÄêÈ× ÆÃÅµ
¡ý¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡ýInstrumental CD (5¶Ê)
¡ýÆÃÅµBlu-ray Disc
¡Ö¤¸¤ç¤¤¤Õ¤ë¤·¤¢¤ó¤Æ¤Ã¡ª¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥á¥¤¥¥ó¥°
¡ÖDIALOGUE¡ÜWITH vol.2¡ÝTHE KEBABS¡Ý¡×DIALOGUE¡Ü¥Ñ¡¼¥È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¸ø±é¡Ë
¡ÖDIALOGUE¡ÜBOX THE LIVE!!!! vol.3¡×¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¸ø±é¡Ë
¢¢¼ýÏ¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¢Ì¡½¡ÖDIALOGUE¡ÜWITH vol.2¡ÝTHE KEBABS¡Ý¡×¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡½
M1. ¤¦¤·¤ß¤Ä¤¢¤Ã¥Ñ¥ì¥¤¥É
M2. ¤ª¤â¤¤¤Ç¤·¤ê¤È¤ê
M3. ¤Ë¤ã¤ó¤Ü¤ê¡¼de¥â¥Ã¥Õ¥£¡¼!!
M4. Ææ²ò¤¤Ï¥¥¹¤Î¤¢¤È¤Ç
M5. TREASURE¡ª
M6. ¥Õ¥ì¥ó¥É¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
M7. Áö¤ì
M8. ¤³¤ì¤Ï·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
M9. ¤ä¤Ð¤¤å¤ó♡¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È
M10. ¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢³Ø³µÏÀ
M11. ¥Ç¥Í¥Ö¤È¥¹¥Ô¥«
¢¢¡ÖDIALOGUE¡ÜBOX THE LIVE!!!! vol.3¡×
¡öOPENING
¡öÂè1¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¤³¤ì¤Ï·±Îý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¼Ú¤êÊªÊõÃµ¤·¡ª¡×
¡öÂè2¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§DIALOGUE¡Ü¥¤¥á¡¼¥¸Ä´ºº¡ª
¡ö3¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤ÈÆæ²ò¤
¡ö¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È
¡¡M1.¥¢¥ê¥Ð¥¤¤Ê¥«¡¼¥Æ¥·¡¼
¡¡M2. ²Æ¤Î²Ö²Ð¤È·¯¤ÈÀÄ
M3. ÂçËÁ¸±¤ò¤è¤í¤·¤¯
¡¡M4. ¤ª¤â¤¤¤Ç¤·¤ê¤È¤ê
¡¡M5. ¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¡Ü¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
¡¡EN. ¥À¥¤¥¢¥í¡¼¥°¡Ü¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.¡¡DIALOGUE¡ÜTHE MOVIE
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¶Ì²°2060%(Wienners)
ÊÔ¶Ê¡§¶Ì²°2060%(Wienners)¡¢È¾ÅÄ Íã
2.¡¡¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¹¥³
ºî»ì¡§ÅÄÊ¥ÃÒÌé
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§µÜÌî¸¹»Î
3.¡¡£²¿Í¡¢¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§À¶ Îµ¿Í
ºî»ì¡§ÅÄÊ¥ÃÒÌé
ºî¶Ê¡§¤¸¤ó
ÊÔ¶Ê¡§Akki
5.¡¡¤¸¤ç¤¤¤Õ¤ë¤·¤¢¤ó¤Æ¤Ã¡ª
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÅÄÊ¥ÃÒÌé
ÊÔ¶Ê¡§R¡¦O¡¦N
