¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡ÛÄ«¤ÏÅìÆüËÜ¡ÁÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤È¶å½£°ìÉô¤Ç±«¡¡ÆüÃæ¡ÁÍ¼Êý¤ÏÅìËÌ¤ÇÍë¤òÈ¼¤¦·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬
10·î¤ÎÅ·µ¤¤È¤¤¤¦¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÅ·µ¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤«¤éËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ã¤·¤¤µ¤¾Ý¸½¾Ý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î±«±À¤ÎÍ½ÁÛ
Æî³¤¾å¤«¤é±«±À¤ÎÂÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤ÆÅì³¤¤äËÌÎ¦¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£1ÆüÄ«¤Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤È¶å½£¤Î°ìÉô¤Ç±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÅìËÌÃÏÊý¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍîÍë¤ä¡¢Îµ´¬¡¢¤Ò¤ç¤¦¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
À²¤ì¤ëÅì³¤¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ï30ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤°¤º¤Ä¤¯´ØÅì¤äÅìËÌ¤ÏÁ°Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀçÂæ¤äÅìµþ¤ÏÁ°Æü¤è¤ê5ÅÙÄã¤¯¡¢È©´¨¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ãë´Ö¤Ç¤âÄ¹Âµ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉþÁõ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£