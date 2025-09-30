ÀçÂæºß½»¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦¥ê¥ê¥«¥ë¡¢¡ã2¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä³«ºÅµÇ°¶Ê¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×È¯Çä·èÄê
ÀçÂæºß½»¤Î3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦¥ê¥ê¥«¥ë¤¬¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î·ëÀ®2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ã#³Ú±à¼ý³Ïº× ÅÎŽÉ²ÎŽ¹ŽÞ¡Á¥ê¥ê¥«¥ë2¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤òº£Ìë24»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸÷¤Î²¼¤ÇÆü¾ï¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤ªµÒÍÍ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÎËâË¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£°ÊÁ°¤«¤é¤Î¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ëÀ®2¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤¬¡Öµ±¤¯½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦àÝ¹á¡ÊVo, G¡Ë¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ê¡¢10·î19Æü¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅµÇ°¶Ê¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¶ÊÄ´¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿·Ú²÷¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤º¤Ã¤·¤êÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥àÄ´¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ®ÎÌ¤òÁý¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎËá¤¤¬¤«¤«¤ê¡¢½ª»ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬³Ú¶Ê¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿10·î19Æü¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î½éEP¡Ø¤É¤ó¤°¤ê¤º¤«¤ó¡Ù¤Î¼êÇä¤êÈ×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¤Û¤«´ûÈ¯¥·¥ó¥°¥ë£´¶Ê¤ËÌ¤È¯É½¿·Ï¿1¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿Á´5¶Ê¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£ÅöÌÌ¤Ï¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¤Îº×Åµ¡ã#³Ú±à¼ý³Ïº×¡ä¤È¤Î¶¦ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥ê¥«¥ë¤Î2¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¤ËÅìËÌ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤Î3P¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉÁ´5ÁÈ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥ê¥ê¥«¥ë¤Î¤Û¤«¡¢ÀçÂæ¤Î¥Æ¥£¥×¥·¡¼¥º¡¢À¹²¬¤Î¤È¤Ë¤â¤È¤¯¤Ë¤â¡¢Åìµþ¤Î¤ß¤¸¤ó¤³¤é¤Ã¤¯¡¢Âçºå¤ÎÂæ½ê¤¤Ã¤Á¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
◾️¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥µ¥Ö¥¹¥¯/¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://lyrical.lnk.to/party
◾️¡ã#³Ú±à¼ý³Ïº× ÅÎŽÉ²ÎŽ¹ŽÞ ¡Á¥ê¥ê¥«¥ë2¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ presented by Eggs 10th Anniversary¡ä
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÀçÂæFLYING SON
½Ð±é¡§¥ê¥ê¥«¥ë¡ÊÀçÂæ¡Ë/¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¡ÊÀ¹²¬¡Ë/¥Æ¥£¥×¥·¡¼¥º¡ÊÀçÂæ¡Ë/¤ß¤¸¤ó¤³¤é¤Ã¤¯¡ÊÅìµþ¡Ë/Âæ½ê¤¤Ã¤Á¤ó¡ÊÂçºå¡Ë
³«¾ì16:30 / ³«±é17:00
¥Á¥±¥Ã¥È: °ìÈÌ2,500±ß¡¡¡Ê22ºÐ°Ê²¼¡§ÅöÆü500±ß¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
https://t.livepocket.jp/e/rakuenshukakusai20251019
