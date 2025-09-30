ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤Î²ÃÇ¼Ì¤Íü¤¬¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤òÂàÃÄ
¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢²ÃÇ¼Ì¤Íü¡Ê22¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌæÆÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Î²ÃÇ¼¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ2024Ç¯10·î¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÎV¥êー¥°½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Î10»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢42ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÇ¼¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ 24-25¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºßÀÒÃæ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×