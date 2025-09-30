¡È¿·ºî¡ÉÂçÅö¤¿¤ê¤«¤â¡¢¡¢¡ª¡ÚUniqlo U¡ÛÂç¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á♡¡Ö½©¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
Ëè¥·ー¥º¥óÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¡ÚUniqlo U¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í ¥æー¡Ë¡Û¡£¡ÖFuture Layers¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ ½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÊÉ½ÌÌ´¶¤Ç¥¥ì¥¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥Ñー¥«ー¤ä¡¢Ãå²ó¤·È´·²¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö½©¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¥µ¥¤¥º·ç¤±¤¬È¯À¸Ãæ¡£´°ÇäÁ°¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
¼ÂÍÑÀ¤â¡ý ¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¥¥ì¥¤¤á¥¢¥¦¥¿ー
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¥Ñー¥«¡×\9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÃæ¶õ»å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹âµ¡Ç½ÃæÌÊ¤Ë¤è¤ê¡¢¶õµ¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤áÊÝ²¹À¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥Ñー¥«ー¡£¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤Ê¤¤¥¯¥êー¥ó¤ÊÉ½ÌÌ´¶¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤º¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥Á¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ç³«ÊÄ²ÄÇ½¡¢¥Õー¥É¤Ï¸å¤í¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤È¡¢¼ÂÍÑÀ¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ëç¤Ç¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥á¥ê¥Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢ÂÎ¤ËÄø¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£1Ëç¤ÇÃå¤Æ¤â¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½©¥³ー¥Ç¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ß¥É¥ë¥²ー¥¸¤Î¥ê¥ÖÊÔ¤ß¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤¬¡¢¥³ー¥Ç¤Ë¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥ì¥¤¥äー¥É¼«Í³¼«ºß¡ª ½©¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¥ï¥ó¥Ô
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥é¥à¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥Îー¥¹¥êー¥Ö¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ë¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¤ò¥¤¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ñー¥«ー¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Í³¤Ë¥ì¥¤¥äー¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ï¥ó¥Ô¤Ï¡¢½©¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£¤Ò¤¶²¼¤Î¥ß¥Ç¥£¾æ¤¬¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¤¾å¼Á¥¦ー¥ë100%¤Î¥ß¥É¥ë¥²ー¥¸¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Ö¥ëー¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥Ä
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥«ー¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¡×\4,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥éー»È¤¤¤âÆÃÄ§Åª¤ÊUniqlo U¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¯¥«ー¥Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¯¤¹¤ß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Äø¤è¤¤¥«ー¥Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤âµ¤·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤½¤¦¡£¥³¥Ã¥È¥ó100%¤Î¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Àü¤¹þ¤à¤´¤È¤ËÉ÷¹ç¤¤¤âÁý¤·¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i