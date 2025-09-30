¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡ÛÅÄºê»ËÏº»á¡¡ËãÀ¸»á¤È¤â¤¦£±¿Í¡¢·èÁªÂÖÅÙÉÔÌÀ¤ÎÂçÎÌÉ¼»ý¤Ä°Õ³°¿ÍÊª¤¬½ÅÍ×¤È¡ÖÁ°Æü¶âÍËÆü¤ËÆ°¤¯¡×¡¡¾®Àô»á¤Ï£±²óÌÜ£±°Ì¤Ê¤é¡ÖÅöÁª³Î¼Â¡×¤È
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£³£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÃæÈ×¾ðÀª¤È¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÎÍ½Â¬¤Ê¤É¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ý¹â»ÔÁáÉÄ»á¤«¡¢¾®Àô»á¡ÝÎÓË§Àµ»á¤Î£²ÄÌ¤ê¤ÈÍ½Â¬¡£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬£±²óÌÜÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¸½¾õ¤Ç¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬£±°Ì¤Ç·èÁª¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Ê¤éÅöÁª³Î¼Â¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£ÀÐÇËÌÐ»á¤¬¹â»Ô»á¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡ÖµîÇ¯¤Î¤è¤¦¤ÊµÕÅ¾¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤¿ËèÆü¿·Ê¹ÀìÌçÊÔ½¸°Ñ°÷¤Îº´Æ£ÀéÌð»Ò»á¤âÆ±¤¸¸«Î©¤Æ¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢£±²óÌÜÅêÉ¼¤Ç¡Ö¤è¤Û¤Éº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤ê°µ¾¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾®Àô»á¡ÝÎÓ»á¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤Î¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ½Â¬¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤ò¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤ÎÉ¼¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¡£·èÁª¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤¯¤«¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µìÌÐÌÚÇÉ¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤ÎÆ°¸þ¤âÃíÌÜÅÀ¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ÈËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¾è¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡ÊÁ°Æü¡Ë¶âÍËÆü¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢Ìë¡¢¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡£µîÇ¯¤Î½©¤ÏÁ°Æü¤ÎÌë¤«¤é¤¦¤ï¡¼¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£