ÅìµþGB¤¬¿·½É¤Ç¥¢¥¦¥§ーÀï¤Î¥·¥¢¥¿ー¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤¬29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»î¹ç¤Î¥·¥¢¥¿ー¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËAsue¥¢¥êー¥ÊÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSV¥êー¥°Âè2ÀáGAME1 ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤È¤Î»î¹ç¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î²ñ¾ì¤Ï109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É9³¬¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ØCLASS S¡Ù¤¬6,500±ß¡¢¡ØCLASS A¡Ù¤¬5,500±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢109¥·¥Í¥Þ¥º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿·½É¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë0:00¤è¤êÀèÃå½ç¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£Á´ÀÊ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥Ý¥Ã¥×¥³ー¥óÉÕ¤¤Ç¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Ë±þ±ç¥Ï¥ê¥»¥ó¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âçºå¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤È²»¶ÁÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÀï¤¦ÅìµþGB¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£