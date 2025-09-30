¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ò½ËÊ¡¡¡¾®³ØÀ¸»þ¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È
¡¡¡Öµð¿Í£´¡Ý£²ÃæÆü¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎºäËÜ¤¬¡ÖÈà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¤âÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤é¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÈÅÄÃæ¾¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÊ¼¸Ë¡¦°ËÃ°»Ô¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Öº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®³Ø£±Ç¯»þ¡£¡ÖÂÎ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¥¹¥´¤¤Âç¤¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£Áö¤ë¤Î¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÏºäËÜ¤¬Åê¼ê¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤¬Êá¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤Î¥¹¥í¡¼¤È¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ¤Î¾®³ØÀ¸¤È¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ê£²£°£°¾¡Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Î¼«Ëý¤Î£±¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤ÏÈôµ÷Î¥¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈôµ÷Î¥¤Ï¾Âç¤ÎÊý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹»¼Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤±¤É¡¢Áë¥¬¥é¥¹ÌÜ¤¬¤±¤Æ¡ØÂÇ¤Æ¡¼¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ£²¿Í¤È¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Æð¼°¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¤â¡¢Èà¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£