µð¿Í¡¦ÅÄÃæ£²£°£°¾¡Ã£À®¡¢Æ±¤¸¡Ö£±£¹£¸£¸Ç¯ÁÈ¡×¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤«¤é²ÖÂ«Â£¤é¤ì¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡£³£°Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥ºÀï¤Ç¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆµå³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡Ö£±£¹£¸£¸Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¡×¤ÎÀ¤Âå¤òÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢µå»Ë¤Ë¤Þ¤¿°ì¤ÄÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡µð¿Í¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢ÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÅÄÃæÅê¼ê¤ÏÃç´Ö¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£½ËÊ¡¤Î²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆ±¤¸¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤ÇÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤À¡£¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£Èà¤«¤é²ÖÂ«¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜÁª¼ê¤â¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£µð¿Í°ì¶Ú¤Ç£²£´£´£·°ÂÂÇ¤ò¸Ø¤ë¹¥ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅÄÃæÅê¼ê¤Î³èÌö¤Ï»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾Âç¤Ï¾ï¤Ë¾å¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê£²£°£°¾¡¤Ï¡ËËÍ¤Î¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºäËÜÁª¼ê¤äÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤éÆ±Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÅÄÃæÅê¼ê¤À¡£¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£