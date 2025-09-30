Ãª¶¶¹°»ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¼«¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¡Ö¼ÒÄ¹Åª¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡2026Ç¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬9·î30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢ÃÝÆâ¼ëè½¤¬½ÐÀÊ¡£Ãª¶¶¤¬¡¢¼«¿È¤Î°úÂàÆü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¤È¤ÎÂÐ·è¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢ÃÝÆâ¼ëè½¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°
¡¡²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤À¤¬¡¢²ñ¸«Ä¾Á°¤Ë±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢Íè¾ìµÒ¤¬»±¤ò¤µ¤·»Ï¤á¤ë¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö±«¤ÎÃæ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ß¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÈÂÀÍÛ¤ÎÅ·ºÍ»ù¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÍí¤á¤Æ¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1·î4Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¼«¿È¤Î°úÂà¤òÁ°¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ãª¶¶¤Ï¡Ö¿§¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1¸Ä¤À¤±¡£Ê¢¶Ú¤ò³ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¡Ö¤³¤³4Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È±þ¤¸¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¾Ð¤¤ÏÃÈ´¤¤Ë¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£»ä¤Ï¡£¤Ä¤¤¤Ë4Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Åà·ë´ü´Ö¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ãª¶¶¤Î°úÂà¤ÈÆ±Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö·îÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆü¤ÏËèÆüÄ«10»þ¤«¤éÎý½¬À¸¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æ»¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´ðÁÃÅª¤ÊÂÎÎÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢º£¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¤ÎÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤ÎÎý½¬¤È¤¤¤¦¤Î¤â¾¯¤·¤º¤Ä¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÎ®¤ì¤ëÆþ¾ì¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤ÏÆâ½ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¦¥ë¥Õ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãª¶¶¤¬¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤³¡ÊÃª¶¶¤È¥¦¥ë¥Õ¡Ë¤Ç¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÍ½ÁÛ¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¶½¹ÔÅª¤Ë¡¢¼ÒÄ¹Åª¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿·¾ðÊó¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢Ãª¶¶¤Ï¡Ö´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¾ðÊó¤ò¡£¤»¤Ã¤«¤¯±«¤ÎÃæ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¤Í¡¢ËèÇ¯1·î4Æü¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°úÂà»î¹ç¤â1·î4Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£1»î¹ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Î¿·Ä´¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö1·î4Æü¡¢¿·¤·¤¤¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤ó¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤éÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂê»ú¤ò´øÝÝ¤·¤Æ¤¤¿¸µ¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ç½ñÆ»²È¤ÎÃÝÆâ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¡ÖÆ®¶¯Æ³Ì´¡×¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤·¡¢³§¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¡¢¾×·â¤È¤«Ç÷ÎÏ¤È¤«¡¢Á´¤ÆÁí¤¸¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
