ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÅÄÃæ¾­Âç¡ÊÃæ¡Ë¡Ê¥«¥á¥é¡¦µÜºê¡¡Î¼ÂÀ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬º£µ¨£±£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¢ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹­Åç¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¡£

¡¡ÅÐÈÄ´Ö³ÖÊÌ¤ÇÃæ£´Æü¡¢Ãæ£µÆü¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÈÊ¬¤±¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

´Ö³Ö¡¡¡á¡¡¾¡Íø¡ÊÆü¡½¡¡ÊÆ¡Ë

Ãæ£´Æü¡á¡¡£²£²¡Ê¡¡¡¡£±¡½£²£±¡Ë

Ãæ£µÆü¡á¡¡£µ£³¡Ê¡¡£±£´¡½£³£¹¡Ë

¤½¤ÎÂ¾¡á£±£²£µ¡Ê£±£°£·¡½£±£¸¡Ë

¡¡Ãæ£µÆü¤¬£µ£´¾¡¤ÈÅ¬¤·¤¿ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤È¸À¤¨¤ë¡£