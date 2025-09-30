¡Úµð¿Í¡ÛÅÐÈÄ´Ö³Ö¤Ç¤ÏÃæ£µÆü¤ÇºÇÂ¿£µ£´¾¡¡ÄÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆ£²£°£°¾¡ÆâÌõ
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬º£µ¨£±£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¢ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹Åç¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¡£
¡¡ÅÐÈÄ´Ö³ÖÊÌ¤ÇÃæ£´Æü¡¢Ãæ£µÆü¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÈÊ¬¤±¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
´Ö³Ö¡¡¡á¡¡¾¡Íø¡ÊÆü¡½¡¡ÊÆ¡Ë
Ãæ£´Æü¡á¡¡£²£²¡Ê¡¡¡¡£±¡½£²£±¡Ë
Ãæ£µÆü¡á¡¡£µ£³¡Ê¡¡£±£´¡½£³£¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡á£±£²£µ¡Ê£±£°£·¡½£±£¸¡Ë
¡¡Ãæ£µÆü¤¬£µ£´¾¡¤ÈÅ¬¤·¤¿ÅÐÈÄ´Ö³Ö¤È¸À¤¨¤ë¡£