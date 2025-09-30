¡Úµð¿Í¡Û¥Û¡¼¥à¤Ç£±£±£³¾¡¡¡¥Ó¥¸¥¿¡¼¤â¤·¤Ö¤È¤¯£¸£·¾¡¡ÄÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆ£²£°£°¾¡ÆâÌõ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬º£µ¨£±£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¢ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹Åç¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼ÊÌ¤Î¾¡ÇÔ¤ò¸«¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¡Íø¡ÊÆüËÜ¡½ÊÆ¹ñ¡Ë
¥Û¡¼¥à¡¡¡¡£±£±£³¡Ê£¶£¸¡½£´£µ¡Ë
¥Ó¥¸¥¿¡¼¡¡¡¡£¸£·¡Ê£µ£´¡½£³£³¡Ë
¡¡¥Û¡¼¥à¤¬£±£±£³¾¡¤À¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤â£¸£·¾¡¤Î¿ô»ú¤Ï¸«»ö¤À¡£