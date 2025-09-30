£¶²ó£²»à¡¢Ê¡±ÊÍµ´ð¤ò»°¥´¥í¤ËÍÞ¤¨²¬ËÜÏÂ¿¿¡Êº¸¡Ë¤È¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÅÄÃæ¾­Âç¡Ê¥«¥á¥é¡¦º£À®¡¡ÎÉÊå¡Ë

¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬º£µ¨£±£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¢ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹­Åç¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¡£

¡¡¥Û¡¼¥à¡¢¥Ó¥¸¥¿¡¼ÊÌ¤Î¾¡ÇÔ¤ò¸«¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¡Íø¡ÊÆüËÜ¡½ÊÆ¹ñ¡Ë

¥Û¡¼¥à¡¡¡¡£±£±£³¡Ê£¶£¸¡½£´£µ¡Ë

¥Ó¥¸¥¿¡¼¡¡¡¡£¸£·¡Ê£µ£´¡½£³£³¡Ë

¡¡¥Û¡¼¥à¤¬£±£±£³¾¡¤À¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤â£¸£·¾¡¤Î¿ô»ú¤Ï¸«»ö¤À¡£