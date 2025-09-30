¡Úµð¿Í¡ÛºÇ¤â¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÄÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆ£²£°£°¾¡¡¡ÂÐÀïÊÌÆâÌõ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬º£µ¨£±£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¢ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹Åç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼êÊÌ¤Î¾¡Íø¿ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
£²£·¡áÆüËÜ¥Ï¥à
£²£°¡á¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
£²£°¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
£±£¹¡á¥í¥Ã¥Æ
£±£´¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º
£±£±¡áÀ¾Éð
£±£±¡á¥ì¥¤¥º
¡¡£¸¡á£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹
¡¡£¸¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º
¡¡£¶¡á¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º
¡¡£¶¡áÃæÆü
¡¡£µ¡áºå¿À
¡¡£µ¡á¥Ä¥¤¥ó¥º
¡¡£´¡áµð¿Í
¡¡£´¡á¥ä¥¯¥ë¥È
¡¡£´¡á¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹
¡¡£´¡á£×¥½¥Ã¥¯¥¹
¡¡£³¡á£Ä£å£Î£Á
¡¡£³¡á¹Åç
¡¡£³¡á¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹
¡¡£²¡á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹
¡¡£²¡á¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹
¡¡£²¡á¥á¥Ã¥Ä
¡¡£±¡á¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹
¡¡£±¡á¥«¥Ö¥¹
¡¡£±¡á¥ì¥Ã¥º
¡¡£±¡á¥í¥Ã¥¡¼¥º
¡¡£±¡á¥í¥¤¥ä¥ë¥º
¡¡£±¡á¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º
¡¡£±¡á¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹
¡¡£±¡á¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
¡¡£±¡á¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é£²£·¾¡¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é£±£´¾¡¤¬ºÇÂ¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£²£°¾¡°Ê¾åµó¤²¤¿¤Î¤¬£³¥Á¡¼¥à¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£²¥±¥¿¾¡Íø¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î£±£´¾¡¤È¥ì¥¤¥º¤Î£±£±¾¡¤Î£²¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£