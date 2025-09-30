¡Úµð¿Í¡Û¤¢¤ë¤¾ÅÄÃæ¾Âç¤Î£Ã£ÓÅÐÈÄ¡ª°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×ÌÀ¸À
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¦ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤·¤ÆÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¤ÇËÜµòÃÏ½éÇòÀ±¤È¤Ê¤ëº£µ¨£³¾¡ÌÜ¡£¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¤Ç°Î¶È¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢ºòÇ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¿Í£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£±£°·î£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤·¡£Æ¬¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡££Ã£Ó¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¼«¿È¤â¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Öº£Æü¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤ÎÀï¤¤¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£