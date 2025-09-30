¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Þ¡¼¤¯¤ó¡×È¯´ø¡ÄÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆ£²£°£°¾¡ÆâÌõ
◆ＮＥＲＡ　セ・リーグ　巨人－中日（３０日・東京ドーム）
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬º£µ¨£±£°ÅÐÈÄÌÜ¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£²£°£°£·Ç¯¤Î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¢ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¡½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡Ê¶áÅ´¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡Ê¹Åç¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç£´¿ÍÌÜ¡£
¡¡ÍËÆüÊÌ¤Ë¾¡Íø¿ô¤ò¸«¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ÍËÆü¾¡Íø¡ÊÆüËÜ¡½ÊÆ¹ñ¡Ë
Æü¡á£³£²¡Ê£²£°¡½£±£²¡Ë
·î¡á¡¡£¸¡Ê¡¡£³¡½¡¡£µ¡Ë
²Ð¡á£³£¶¡Ê£²£´¡½£±£²¡Ë
¿å¡á£²£¹¡Ê£±£¹¡½£±£°¡Ë
ÌÚ¡á£±£¹¡Ê£±£°¡½¡¡£¹¡Ë
¶â¡á£´£°¡Ê£²£µ¡½£±£µ¡Ë
ÅÚ¡á£³£¶¡Ê£²£±¡½£±£µ¡Ë
¡¡Í£°ì£´£°¾¡¤òÆÍÇË¤·¤¿¤Î¤¬¶âÍËÆü¡£¼¡¤¤¤ÇÅÚÍË¡¢²ÐÍË¤Î£³£¶¾¡¡£ÆüÍË¤â£³£²¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½µËö¤Ë¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£