¡Ú40¡¦50Âå¥Ø¥¢¡Û°ìµ¤¤Ë¥·¥ã¥ì¸«¤¨¡ª Âç¿Í¤Î¡ÖÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ø¥¢¡×¤¬¥¤¥¤♡
¡Èº£¤Ã¤Ý¤µ¡É¤È¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¹¤È´¤±¤¿¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ø¥¢¡×¡£ÌÓÀè¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤ä¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ë°ìµ¤¤Ë¥ª¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¡ÖÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ø¥¢¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë
ÌÓÀè¤ò¤Ñ¤Ä¤Ã¤ÈÂ·¤¨¤¿¥·¥ãー¥×¤Ê°õ¾Ý¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@amimotoki¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´Ý¤¯¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç´Å¤µ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ü¥Ö¤¬Âç¿Í½÷À¤«¤é¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¶ßÂ¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÂ·¤¨¤¿Ã»¤á¤ÎÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ø¥¢¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¶ßÂ¤¬À¶·é´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@amimotoki¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö³°¤Ï¤Í¤Ã¤Ý¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤äÆâÂ¦¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤â¡ý¡×¡¢¡Ö¥¯¥»¤òÀ¸¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÁÇÅ¨¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Ã»¤á¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤ò¥×¥é¥¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@miiika241¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤á¤ê¤Ï¤ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ü¤Ö¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ö¤¬¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÇòÈ±¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë±£¤·¤¿¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ä¹¤á¤ÎÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥Ü¥Ö¤òÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@hir0ki06¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥éー¤Ï¡Ö¥ª¥êー¥Ö¤Ë¤¯¤¹¤Þ¤»¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÍî¤ÁÃå¤¤ò¡ý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤â¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@amimotokiÍÍ¡¢@miiika241ÍÍ¡¢@hir0ki06ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri