¡¡½ÐÄ¥»þ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°Õ³°¤ÊËº¤ìÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ó¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Î°Õ³°¤ÊËº¤ìÊª5Áª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°Õ³°¤ÊËº¤ìÊª¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¾»ÉÆþ¤ì¡×¡Ö¤Ò¤²¤½¤ê¡×¡Ê¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡Ö¥ï¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÀö¾ô±Õ¡×¡Ö²½¾Ñ¿å¡×¤Î5ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢TikTok¤Ç¤Ï¡Ö´À¿¡¤¯¥¿¥ª¥ëËº¤ì¤Æµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÄ¥¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Ì¾»ÉÆþ¤ì¤òµÒ¼¼¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£