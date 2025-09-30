シンガーソングライターのエド・シーラン（34）が、人生で初めて腹筋が割れた「シックスパック」を目指していることを明かした。米ラジオ局シリウスXMの番組「スモール・ステージ・シリーズ」で、アンディ・コーエンのインタビューに応じたエドは、ここ1年減量に取り組んできたことを語った。



【写真】9月20日、あごのラインがシャープになったように見える

エドは「去年、かなり体重が増えてしまったから、『ジムに通って、1ストーン（約6.3キログラム）落とそう』と思ったんだ」と告白。「そうしているうちに、『どこまでできるか試してみよう』って思うようになった。人生で一度もシックスパックを手に入れたことがなかったから、『できるかどうか試してみよう』と思ったんだ」と“エスカレート”していった思いを明かした。



目標達成への道のりについては「出かけると『ビールを2、3杯飲もう』ってなるから、しょっちゅう挫折している」と苦笑い。「でも、順調に進んでいると言えるだろう。これまでの人生で最高のボディだと感じているよ」と前向きな姿勢を見せた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）