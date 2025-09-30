¥Ï¥Ê¥³¡¦½©»³´²µ®¡¡¼Â²È¤Î²È¶È¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Ò¤¤¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂå¤«¤é¡Ä¡×¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê!?
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×¤Î½©»³´²µ®¡Ê34¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼Â²È¤Î²È¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö²È¶È¤¬¥¹¥´¤¤ÍÌ¾¿ÍSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½©»³¤Î¼Â²È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö»²Æ»¤Î¤»¤ó¤Ù¤¤²°¤µ¤ó?¡×¤È¿¨¤ì¤¿¡£½©»³¤Ï¡Ö¿À¼Ò¤È¤¤¤¦¤«¤ª»û¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¹â¾¾ºÇ¾å°ð²Ù¤È¤¤¤¦²¬»³¸©¤Ç¤¤¤¦¤È°ìÈÖ½é·Ø¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¡£ËèÇ¯60Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬Íè¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤Î¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤²°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ò¤¤¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂå¤«¤éÉã¤¬º£¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¡Ö¼êÅÉ¤ê¤Ç?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÌÖ¤Ç¾Æ¤¯¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤æ¤º¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¤»¤ó¤Ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¤Âç¤¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬Â¿¤¤¡£¤¦¤Á¤â¾Æ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¿¤ä¡Ä¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Î¤È¤³µ¡³£¤Ç¥Ð¥ó!¥Ð¥ó!¡È¤Ï¤¤¤É¤¦¤¾¡É¤ä¤í¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢½©»³¤Ï¡Ö¾Æ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤«¤Ê¤«°·¤¨¤Ê¤¤µ¡³£¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï°·¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤Î¿À¿¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¡Ö»þÂå¤¬¤Í¡Ä¤À¤Ã¤Æ°ìÈÖ»²ÇÒ¤ÎÍè¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¼êºî¤ê¤¸¤ã´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½©»³¤Ï¼Â²È¤Î¡Ö¤»¤ó¤Ù¤¤²°¡×¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉã¤â¤»¤ó¤Ù¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¸Å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¥Á¥å¥í¥¹Çä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£