¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡²£ÉÍ¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡¥ä¥¯¥ë¥È5¡¼4DeNA¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏDeNA¤ò5¡Ý4¤Ç²¼¤·¡¢°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£1¡Ý1¤Î3²ó¤ËÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬·è¾¡¤Î21¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Î3²ó1»à°ìÎÝ¡¢Â¼¾å¤ÏDeNA¤Î2ÈÖ¼ê¡¦¼ÄÌÚ¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤ó¤À¡£³Î¿®Êâ¤¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¡£21¹æ2¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ë¤ÏDeNA3ÈÖ¼ê¤ÎÆ£Ï²¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¤¿¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀ¾Â¼¤¬Å¬»þ±¦Á°ÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éË½Åê¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î»³Ìî¤Ï½é²ó¡¢²ÜÌ¾¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¡¢9²ó¤È¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤ò1¤Ä¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¡¢4ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È¤·¤¿¡£