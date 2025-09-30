¡ÚÂ®Êó¡Û¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤Ç80Âå½÷À¤¬Ê¢¤Ê¤É»É¤µ¤ì¤ë ÈÂÁ÷»þ°Õ¼±¤¢¤ê 40ºÐ¤ÎÃË¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë¸á¸å7»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»ÔÃæÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³°³¬ÃÊ¤Ç80Âå¤Î½÷À¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦·¬Ìî¹ÀÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì¤Æ·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Öº£¤ÎÀ¸³è¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·¬ÌîÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤Î´Ö¤Ë¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£