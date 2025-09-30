¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢²ÈÂ²¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦Éã¿ÆÁü¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¿¤éÅÁ¤ï¤ë¡×
9·î29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¤¢¤Î¤¬¡¢¡ÈÉã¿Æ¤ÎÎ©¾ì¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë²óÅú¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ´ë²è¤Ç¡¢Éã¿Æ¤À¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¡È²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¤¬°µÅÝÅªºÇ²¼°Ì¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Ë¡Ø»õËá¤¤¤¿¡©¡Ù¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¼êÀö¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ê¤ÉÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼²¼¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©ÊÌ¤Ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢Éã¿Æ¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡È°Ò¸·¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ê¤é¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¼ÂÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤Æ¡£¤Ç¤â³°¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ê²ÈÄí¤ò½õ¤±¤ë¡¢¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤·¤Æ¤¿¤éÅÁ¤ï¤ë¤â¤ó¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¸¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤¬¤¢¤ó¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¡ÈÊì¿Æ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ò¶¡¤Ï°ìÌÜ¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡É¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¡£ÀäÂÐ¤½¤¦¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¥¬¥ß¥¬¥ß¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤éÀäÂÐ¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£