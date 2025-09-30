Æ£ËÜÈþµ®¡¢É×¡¦¾±»Ê¡õ²£ß·²Æ»Ò¤È¤Î¾Ð´éSHOT¤ò¸ø³«¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
9·î30Æü¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×ÉØ¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ëÃçÎÉ¤·SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
Æ£ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¸TBS¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÆÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¤¬¡¢´é¤ò¸«¤»¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤·¤ç¡¼¤¸¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤ ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î³Ú²°¤Ë °ì½ï¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é ¤¹¤´¤¤´î¤ó¤Ç¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡¼ ¾Ð¡×¤È¡¢É×ÉØ¤Ç²£ß·²Æ»Ò¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»äÃ£¤Ï½àÈ÷ÅÓÃæ¤Ê¤Î¤Ç ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ã¤¿¤ê¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê ¾Ð¡×¤È¡¢¼«¿È¤é¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¾±»Ê¤È·ëº§¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØÂè36²ó ÆüËÜ ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼ ¥Ù¥¹¥È ¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¾±»Ê¡õ¥ß¥¥Æ¥£¤ÎÇÁ¤¸«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ º£¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊüÁ÷Á°Æü¤Î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§Æ£ËÜÈþµ®¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê