¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢ÍèÇ¯¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤ËÈ¼¤¤¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¶âÇþ¡×¤ÎÇþ²êÈæÎ¨¤ò50¡ó°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¥Ó¡¼¥ë¤Ø°Ü¹Ô
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï9·î29Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ó¡¼¥ë»ö¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¼òÀÇ²þÀµ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Æ±¼Ò¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ä»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¶âÇþ¡×¤ÎÇþ²êÈæÎ¨¤ò50¡ó°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯1·î¡Á8·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ëÎàÁí»Ô¾ì¤¬Á°Ç¯³ä¤ì¤È¿äÄê¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥É¤ò¾å²ó¤ë¼ÂÀÓ¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉôÌçÄ¹ ·ó ¥Ó¡¼¥ë¡¦RTDËÜÉôÄ¹¤ÎÂ¿ÅÄÆÒ»á¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÅ¸³«¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡Ù¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤è¤ë°ûÍÑ°Õ¸þ¤¬°ìÃÊ³¬¾å¾º¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1·î¡Á8·î¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÁ°Ç¯Èæ90¡ó¤È¶ìÀï¡£Ç¯Ëö¤Î¥Ï¥ì¤ÎÆü¼ûÍ×¤Ë¸þ¤±³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¤Ù¤¯¡¢¸ÂÄêÉÊ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¼ÔÀÜÅÀ¤Î¶¯²½¤ä¡¢¿·¡¦ÉÊ¼ÁPR¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥óÀ¸¡É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÀÜÅÀ¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼è¤ê°·¤¤°û¿©Å¹¿ô¤Ïº£Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç2Ëü6000Å¹¤ËÃ£¤·¤¿¡£¡ÖÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤¹¤Ù¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¡¢¡È¥µ¥óÀ¸¡áÀ¸¥Ó¡¼¥ë¡É¤ÎÁÊµá¡¢°û¿©Å¹ÀÜÅÀ¤Î³ÈÂç¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢1·î¡Á8·î¤Î¼ÂÀÓ¤¬Á°Ç¯Èæ113¡ó¤È¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢9·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹¥Ä´¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢³èÆ°¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡Ö¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¼òÀÇÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤1·î¡Á8·î¤ÏÁ°Ç¯Èæ96¡ó¤È¸º¾¯¤â¡¢¡ÈÆü¡¹¡¢²È¤Ç°û¤à¤Î¤Ë°ìÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ó¡¼¥ëÎà¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¡£9·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢»Íµ¨¤Î¶âÇþ¤äµ¨Àá¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ü¤Î¿©¤È¤ÎÁÊµá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¡Ö¶âÇþ¡×¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÈ×ÀÐ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÖÍèÇ¯10·î¤Ë¼òÀÇ¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ï¸ºÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÁýÀÇ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î²Á³Êº¹¤Ï½Ì¤Þ¤ë¡×¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÏÌó9±ß²¼¤¬¤ê¡¢¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÌó7±ß¾å¾º¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥«¥Æ¥´¥êÊÌ1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¹ØÆþÎÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ê¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SCI 2025Ç¯1¡Á6·î¡Ê·î´ÖÊ¿¶Ñ¡Ë¡Ë¡¢¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ88¡ó¤Î11.7ËÜ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ100¡ó¤Î5.3ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼òÎà¹ØÆþ»þ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡ÊÆ±¼ÒÄ´ºº 2020¡Á2025Ç¯¡Ên¡á9500¡Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡È°Â²Á¤Ê¤ª¼ò¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡É¿Í¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î32¡ó¤«¤é2025Ç¯¤Ï38¡ó¤È6¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡£¡È²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¶ãÌ£¤¹¤ë¡É¤Ï¡¢2020Ç¯¤Î54¡ó¤«¤é2025Ç¯¤Ï59¡ó¤È5¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£°Ê¾å¤ÎÅÀ¤«¤é¡¢¿·¥¸¥ã¥ó¥ë»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤Ï¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¡¢¹ØÆþÎÌ¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ÎÌÌ¤«¤é¤â¿·¥¸¥ã¥ó¥ë»Ô¾ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥ëÎà¡Ê´Ì¡Ë¤ÎÃæ´ü»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ç¤Ï¡¢¼òÀÇÁýÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¥Æ¥´¥ê¤¬È¾¸º¤·¡¢¥Ó¡¼¥ëÎàÁí»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢¼òÀÇÁýÀÇ¤¬¥Ó¡¼¥ëÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸þ¤«¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«ÄÌ¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÍèÇ¯¤Î10·î°Ê¹ß¡¢¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¶âÇþ¡Ù¤ò¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¥Ó¡¼¥ë²½¤·¤Æ¤â¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Á³ÊÂÓ¤ò°Ý»ý¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¡¢ÍèÇ¯10·î°Ê¹ß¡¢¡Ö¶âÇþ¡×¤ò¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ØÁÈ¤ß¹þ¤à¡£¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ï¼òÀÇ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç°ûÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¼òÀÇ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ûÍÑÎÌ¡¦°ûÍÑ¼Ô¿ô¸º¾¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£Åö¼Ò¤Ï¥Ó¡¼¥ëÎà»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÏÀÜÅÀ³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ç¼ûÍ×¤ò´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡Ö¶âÇþ¡×¤ÎÃæÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ± ¥Ó¡¼¥ë³«È¯À¸»ºËÜÉô ¥Ó¡¼¥ë¾¦ÉÊ³«È¯¸¦µæÉô ³«È¯¼ç´´ ¿å¸ý°Ë¶êËá»á¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¶âÇþ¡Ù¤ÎÇþ²êÈæÎ¨¤ò50¡ó°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¡×¤È¡¢¼òÀÇË¡¾å¤ÎÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Çþ²ê50¡óÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¶âÇþ¡×¤ò50¡ó°Ê¾å¤Ë°ú¤¾å¤²¥Ó¡¼¥ë²½¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Ï¡¢Çþ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ÈÀ¡¤ó¤À¸åÌ£¤ËÃåÌÜ¤·Ëá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Ï¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÇþ¤é¤·¤¤¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¶âÇþ¡ÒÅü¼Á75¡ó¥ª¥Õ¡Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Çþ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ÈÀ¡¤ó¤À¸åÌ£¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åü¼Á¥ª¥Õ¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢°û¤ß¤´¤¿¤¨¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥Ó¡¼¥ë²½¤ËÈ¼¤¦¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÊý¸þÀ¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡£
Â¿ÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Î»îºîÉÊ¤ò¸½¹ÔÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡È¹á¤ê¤ä°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡É¤ä¡È¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¤¦¤Þ¤ß¡¦Å¬ÅÙ¤Ê¶ì¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ìËþÂ´¶¤¬¹â¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¶âÇþ¡×¤Î¥Ó¡¼¥ë²½¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡ÖÍèÇ¯10·î°Ê¹ß¤Ë¡Ø¶âÇþ¡Ù¤ò¥Ó¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£È¯Çä20Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¶âÇþ¡Ù¤Î¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¡Ö¶âÇþ¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
