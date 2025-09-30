ÍÄ¾¯»þ¤«¤é¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¡×µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¡ÄÅÄÃæ¾Âç¤¬»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡ª8²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ÅêÆþ¤Î¼¹Ç°¤â¼Â¤ë
6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê·ý¤ò°®¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£6²ó2¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Ç¡¢ÌîÌÐ±ÑÍº¡¢¹õÅÄÇî¼ù¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤ËÂ³¤¯»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤Û¤É¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡ªÅÄÃæ¾Âç¤ÎÂÇ·â¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÂÇÀþ¤¬½é²ó¤«¤é3ÅÀ¤òÀèÀ©¡£ÅÄÃæ¤Ï3²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤éÃæÆü2ÈÖ¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¤Ë±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë20¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤â°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤ÇÇ´¤Ã¤¿¡£5ÈÖ¡¦Ê¡±ÊÍµ´ð¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤Ï°ì»à¤«¤é»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢ºÆ¤ÓºÙÀî¤ò·Þ¤¨¤¿¡£°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢3µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë¡£6²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µ¤Ç÷¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£4²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤é¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢½éµå¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤Û¤É¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¤½¤·¤Æ2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Ï¡¢·ÚÂÇ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢º¸Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£º£µ¨2°ÂÂÇÌÜ¤Ë¥Ê¥¤¥ó¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Î21Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¡£ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤«¤é3ÅÙ¤ÎÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï1·³¤Ç½é¤á¤Æ¾®ÎÓÀ¿»Ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢8²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÅêÆþ¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼óÇ¾¿Ø¤Îºö¤È¼¹Ç°¤â¼Â¤Ã¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Î³ÚÅ·ÆþÃÄ¤«¤é¥×¥í19Ç¯ÌÜ¡£¸µ¡¹¤ÏÍÄ¾¯»þ¤«¤éµð¿Í¤Î¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£±ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅÁÅýµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢36ºÐ¤Ç¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï