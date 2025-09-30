¹Åç¡¢ACLE³«Ëë2Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡Ä¹ÓÌÚÈ»¿Í¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤â¡¢¸µ²£ÉÍFM»Ø´ø´±Î¨¤¤¤ë¾å³¤³¤¹Á¤È¥Û¡¼¥à¤Ç¥É¥í¡¼
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¾å³¤³¤¹Á¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Âç²ñ¤Î½é¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤ÎPK¤ÈÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£Å¨ÃÏ¤«¤é¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¹Åç¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡¢Å·¹ÄÇÕJFAÂè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ²áÌ©ÆüÄø¤Ç»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¾å³¤³¤¹ÁÀï¤Ï¡¢Á°Àá¤Î2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡Ê¡û2¡Ý1¡Ë¤«¤éÃæ2Æü¤Ç·Þ¤¨¤ë¥²¡¼¥à¡£Ê¡²¬Àï¤«¤é¤ÏGKÂçÇ÷·É²ð¡¢¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¡¢ÅÄÃæÁï¡¢Á°ÅÄÄ¾µ±¤ò½ü¤¯¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î7Ì¾¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤òÎ¨¤¤¤ÆJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾å³¤³¤¹Á¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î10Ê¬¡¢¹Åç¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¡£Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬Íð¤ì¤¿·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¤ò¤«¤ï¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£È´¤±½Ð¤»¤ÐÄ¶·èÄêµ¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÅçÂ¦¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤ä¤äµ¿Ìä¤Î»Ä¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢·ù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¹Åç¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¤¬ÂÇ¤ÁÇË¤ë¡£19Ê¬¡¢ ÌÚ²¼¹¯²ð¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿Åì½Ó´õ¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊCK¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Îº¸CK¤òÅì¤¬º¸Â¤Ç½³¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆâÃæ±û¤ÇÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¹ÓÌÚÈ»¿Í¤Ë¥Ô¥¿¥ê¡£¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¹Åç¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¹Åç¤ÏÄ¾¸å¤Î23Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿ÀîÊÕ½Ù¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤¬¡¢ÄãÃÆÆ»¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¤âÀîÊÕ¤¬Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÌÚ²¼¤â¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¾ìÌÌ¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º¡¢¹Åç¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î49Ê¬¤Ë¹Åç¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤é¤ì¡¢¹ÓÌÚ¤ÎÁ°¤ËÆþ¤Ã¤¿¥°¥¹¥¿¥Ü¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÏGKÂçÇ÷¤¬¤µ¤¹¤¬¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò»à¼é¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤ª¤¦¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò¤«¤±¤¿¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤¬º¸¤ÎÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸åÈ¾¤ÎÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ë¡£²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ØÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡64Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤Î²ÃÆ£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Î¥·¡¼¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Åì¤Î½³¤Ã¤¿º¸CK¤«¤é¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÁ°ÅÄ¤¬¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï²ÃÆ£¤¬È¿Å¾¤«¤éº¸Â¤ÇÁÀ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î65Ê¬¡¢¹Åç¤Ï2Ëç¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢ÌÚ²¼¤ÈÁ°ÅÄ¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢ÃæÅçÍÎÂÀÏ¯¤È¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤òÅêÆþ¡£¤½¤Î¸å¤ÏÃæÅç¤¬2ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢83Ê¬¡¢¹Åç¤ÏÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¾å³¤³¤¹Á¿ØÆâ¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¹ÓÌÚ¤ÎÆ¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÇØ¸å¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò¤Í¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤¬Íß¤·¤¤¹Åç¤Ï89Ê¬¡¢¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬ºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£90Ê¬¤Ë¤Ï¾å³¤³¤¹Á¤Î¥°¥¹¥¿¥Ü¤¬°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¹Åç¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î6Ê¬´Ö¤ò¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î¾õ¶·¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç2ÅÀÌÜ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ1¡Ý1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¹Åç¤ÏACLE¤Ç³«Ëë2Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï10·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Åç¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç±¶»³HD¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¡¢¾å³¤³¤¹Á¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡1¡Ý1¡¡¾å³¤³¤¹Á
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡19Ê¬¡¡¹ÓÌÚÈ»¿Í¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë
1¡Ý1¡¡83Ê¬¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¥¸¡¼¥Ë¥ç¡Ê¾å³¤³¤¹Á¡Ë
