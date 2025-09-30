ÆÇéý»°ÂÀÉ×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤ËÆ¬¤ËÌÜ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¡¡Âç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¸å²ù¤â¡¡ÆÇÀå¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ
ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆÇéý»°ÂÀÉ×¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤¬29Æü¡¢¡ØÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö²ñ¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£·ëº§¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿Âç»³¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯9·î29Æü¤ËÏ·¿ê¤Î¤¿¤á90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¡£°ì¼þ´÷¤È¤Ê¤ë29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡ØÂç»³¤Î¤ÖÂå¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö²ñ¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤µ¤ó¤ä¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¿åÅÄ¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¤éÌó250¿Í¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤ª¤·¤É¤êÉ×ÉØ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Âç»³¤µ¤ó¤ÈÉ×¡¦º½Àî·¼²ð¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Î»Ê²ñ¤ä¡¢º½Àî¤µ¤ó¤¬2017Ç¯7·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÄ¤¼¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç»³¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÆÇéý¤µ¤ó¡£¼°Åµ¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Î°§»¢¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¾ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¤µ¤ß¤·¤¤¤·¡¢¤Ä¤é¤¤Î©¾ì¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼°Åµ¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤ÇÆÇéý¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç»³¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç»³¤Î¤ÖÂå¤¬»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ì²ó¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£10Ç¯°Ê¾å²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¸µµ¤¤Ê¤È¤¤ÎÂç»³¤Î¤ÖÂå¤¬¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤ËÆ¬¤ËÌÜ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Æº£Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç»³¤µ¤ó¤«¤éÄ¹Ç¯¡ÈÆ±¤¤Ç¯¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆÇéý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤ò3¤Ä¤â4¤Ä¤â¼ã¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÏÂç¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ï¤Î¤ÖÂåÍÍ¤È¤«¤Î¤ÖÂå¤Á¤ã¤ó¤È¤«¥Ú¥³¤µ¤Þ¡Ê¤¢¤ÀÌ¾¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ÀäÂç¤Ë²¶¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¤À¤Í¡£²¶¤¬ÆÇéý¤Ê¤é¸þ¤³¤¦¤Ï¥Ï¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆÇéý¤µ¤ó¤é¤·¤¯Âç»³¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÇéý¤µ¤ó¤ÏÂç»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤È¤Æ¤âÊªÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Ç§ÃÎ¾É¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂ¿ºÍ¤Ê½÷À¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤ÇËÜÅö¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¡È¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¡£º£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ù¤¤¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤ë¡£¤À¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âÂç»³¤Î¤ÖÂå¡¦º½Àî·¼²ð¤Î¤³¤È¤ò²¶¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Èà½÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¡ÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£