¿·»æÊ¾¤Ë¤â¸«´·¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡Ä¤Õ¤È¹Í¤¨¤ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª»¥¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¡©¡Ú¤ª¶â¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¿·»æÊ¾¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ1Ç¯°Ê¾å¤¬¤¿¤Á¡¢¿·¤·¤¤Àé±ß¡¢¸ÞÀé±ß¡¢°ìËü±ß»¥¤Ë¤â½ù¡¹¤Ë¸«´·¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¸å¤â½ç¼¡¿·»¥¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»æÊ¾¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª»¥¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢All About ³ô¼°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ¥¬¥¤¥É¤Î°ËÆ£Î¼ÂÀ¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡Û¤Ê¤ó¤È¡È21Ëü±ß¡É¤ËÂç²½¤±¤·¤¿2000±ß»¥
¿·»¥¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿µì»¥¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤É¤³¤«¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤Î¸å¡¢Ì±´Ö¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ëÅöºÂÍÂ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹ºÝ¤Ë»æÊ¾¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î»æÊ¾¤¬¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¤äATM¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì±´Ö¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏÆüËÜ¶ä¹Ô¤«¤é»æÊ¾¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Û¤«¡¢Äê´üÅª¤ËÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë»æÊ¾¤ò¡È»ý¤Á¹þ¤à¡É¤³¤È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Þ¤ÀÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»æÊ¾¤ÏºÆ¤ÓÌ±´Ö¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÊ§¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¡¢±ø¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»æÊ¾¤äµì»¥¤Ï²ó¼ý¤µ¤ì¡¢¿·»¥¤Ë¸ò´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²ó¼ý¤µ¤ì¤¿»æÊ¾¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËºÙ¤«¤¯ºÛÃÇ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¾ÆµÑ»ÜÀß¤Ë¤ÆÇ³¤ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Î»ñÎÁ´Û¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ºÛÃÇ¤µ¤ì¤¿»æÊ¾¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½ù¡¹¤Ëµì»¥¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ê¡ÂôÍ¡µÈ¤Î°ìËü±ß»¥¤Ê¤ÉºÇ¶á¤Î»æÊ¾¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À»ÆÁÂÀ»Ò¤Î°ìËü±ß»¥¤äÈÄ³ÀÂà½õ¤ÎÉ´±ß»¥¤Ê¤É¤Îµì»¥¤â¡¢Àµ¼°¤ÊÄÌ²ß¤È¤·¤Æ¸½ºß¤â»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëµì»¥¤Î¶¯À©²ó¼ý¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ê¸µ¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤Éµì»¥¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµì»¥¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÄÁ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤à¤·¤í»ÙÊ§¤¤OK¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡£
µì»¥¤Î¤¦¤Á¡¢µÈÖ¹æ¡Ê»æÊ¾¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¿ô»ú¡Ë¤Î¿ô»úÉôÊ¬¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¾¥íÌÜ¤Ê¤É¤Î¡ÈÄÁ»æÊ¾¡É¤Ï¡¢º£¸å¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¬¤Ä¤ÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄÁ»æÊ¾¤Ï¼ê¸µ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§°ËÆ£ Î¼ÂÀ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í»ñ»º±¿ÍÑÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²È·×¡¦ÊÝ¸±Åù¤ÎÁêÃÌ¡¢¼¹É®¡¢¹Ö±é¡¢Âç³Ø¹Ö»Õ¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¡£Âç³Ø±¡»þÂå¤ÎÀìÌç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ç¡¢·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâ¤âÆÀ°Õ¡£¥³¥¤¥ó¼ý½¸¥Þ¥Ë¥¢¤Î°ìÌÌ¤â¡£
(Ê¸:°ËÆ£ Î¼ÂÀ¡Ê³ô¼°¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¥¬¥¤¥É¡Ë)
