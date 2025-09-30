¡Ö¹¤á¤ë¤è¡×SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ò¶¼¤·ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¡¡ÀéÍÕ¸©¤Î25ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡Ê»³·Á½ð¡Ë
·Ù»¡¤Ï30Æü¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ë½»¤à16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤ò¶¼¤·¡¢À¸ò¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÀéÍÕ¸©¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÌ²ñÍ×µáÅù¡Ê±ÇÁüÁ÷¿®Í×µá¡Ë¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢SNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿»³·Á¸©Æâ¤Ë½»¤à10Âå¤Î¾¯½÷¤¬16ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢5·î19Æü¤Î¸á¸å10»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤é22Æü¤Î¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¤±¤É¡£¤½¤Ã¤Á¤ÎÎ©¾ì¤ï¤«¤ë¡©±³¤Ä¤¤¤¿¤é¹¤á¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀÅª¤Ê²èÁü¤ò»£±Æ¤·¤ÆÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¡¢5·î22Æü¤ÎÌë¤ËÀ¸òÅù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¹Ô¤¤¡¢30Æü¤Î¸á¸å3»þ16Ê¬¤Ë»³·Á½ð¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£