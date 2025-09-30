³Ø¹»¤Î¡ÖÆæ¥ë¡¼¥ë¡×¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤éÍ¥ÅùÀ¸¤Ë¡Ä¡ÄÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡¢Éâ¤¤³¤Ü¤ì¡¢¿á¤¤³¤Ü¤ì¤ÏÃ¯¤Î¤»¤¤¡©
Âç¿Í¤¿¤Á¤¬·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¾å¼ê¤Ë±éµ»¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¥ÅùÀ¸°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢Å¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤ä¡ÖÉâ¤¤³¤Ü¤ì¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡ØÆæ¥ë¡¼¥ë: 10Âå¤«¤é¹Í¤¨¤ë ¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ò²ñ¡×¤òÀ¸¤È´¤¯²òÊüÏÀ¡Ù¡ÊÆâÅÄ¼ù´Æ½¤¡¢¹âÉôÂçÌäÃø¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë°ìºý¡£ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¸½Âå¤Î³Ø¹»¶µ°é¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÍ§¿Í´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡ÖÉÔÅÐ¹»¤ÎÍ×°ø¡×Âè1°Ì¤Ï¡©
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¸áÁ°¡¦¸á¸å¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿Í°ÙÅª³µÇ°¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤òí¿¤ä¶µ°é¤À¤È¹ë¸ì¤·¡¢¤½¤ì¤òÆñ¤Ê¤¯Íý²ò¡¦°Åµ¡¦»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¡ÖÆ¬¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈË«¤á¡¢¶ìÀï¤¹¤ë¤È¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤Èßà°õ¤ò²¡¤¹¡£
¤¿¤À¤Î¼«ºî¼«±é¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¼«²è¼«»¿¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÊªÊ¬¤«¤ê¤¬°¤¯¡Ö±éµ»¡×¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤ÈÀâ¶µ¤¹¤ë¡£Æ¬¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤È¿Í¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£Âç¿Í¤Ï¼Â¤Ë¼êÁ°¾¡¼ê¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¡¼ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ÇÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤µ¤ì¤¿¤êÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸»¦Í¿Ã¥¤Î¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¤ËÅù¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶µ°é¤È¤Ï¼«ºî¼«±é¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥à¤Ï¡Ø¼«Í³¤«¤é¤ÎÆ¨Áö¡Ù¤Ç¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶µ°é¤Î¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ç²Ì¤¹¤Ï¤º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ò¡¢²Ì¤·¤¦¤ë¤è¤¦¤Ê»ñ¼Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ³Ê¤ò¼Ò²ñÅªÀ³Ê¤Ë¶á¤Å¤±¡¢¤«¤ì¤Î´êË¾¤ò¤«¤ì¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ì¸«¼«È¯Åª¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤â¡¢¼Â¤Ï¼Ò²ñ¤¬Â¥¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¾å¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÀ°Õµ¤¤Ê¿Í¡¹¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢¼«³ÐÅª¤Ë¤Ï¼çÂÎÅª¤Ç¤â¼Â¤Ï¤ª¼á²àÍÍ¤Î¾¸¤Î¾å¤Ç±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÂ¹¸ç¶õ¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÂÎÀ©¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤º¤ËÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¸½ÂÎÀ©¤Î¥â¥Î¥µ¥·¤«¤é°î¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎÅÙÎÌ¹Õ¤Ç¤ÏÂ¬¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ÖÉâ¤¤³¤Ü¤ì¡×¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬ÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤ªÊÙ¶¯¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥µ»¤¬ÆÀ°Õ¤ÇÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¹ÒÏ©¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¸«¼º¤¤¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¿á¤¤³¤Ü¤ì¡×¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£
²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¼«Á³³¦¤Ê¤é¤ÐÅ¬±þ¤Ç¤¤¿¾®¤µ¤¯¤Æ¶ì¤¤²¦¼Ô¤¿¤Á¤â¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¿Í´Ö³¦¤Ç¤ÏÍ¥ÅùÀ¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤Ë¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌîÀ¸¼ï¤ÈºÏÇÝ¼ï¤Ç¤ÏÀ¸Â¸¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£³Ø¹»¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê³Ø¹»¥ë¡¼¥ë¤Ë°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÅ¬±þ¤·¤¤Ã¤¿³Ø¶È¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬Í¥ÅùÀ¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Å¬±þ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤êÅ¬±þ¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¿á¤¤³¤Ü¤ì¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤È¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤Ï³Ø¹»¤È¼Ò²ñ¤Ç°ã¤¤¡¢¥ë¡¼¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅØÎÏ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ó¤é¤ÐÂç¼ù¤Ï·ë¹½¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¼ù¤´¤ÈÅÝ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¹ë²ÚµÒÁ¥¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤À¤Ã¤ÆÄÀË×¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ËÅÇ¤¯¼Î¤ÆÂæ»ì¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¾ÝÄ§¤È¤¤¤¨¤ÐÅìµþÂç³Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ³Ñ±É¼óÁêÂà¿Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎ©²ÖÎ´¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éÅìÂçÀ¸¤Ï¥Ð¥«¤À¤Ã¤¿¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥«¤Ë°é¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡Ë¤Î¤À¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´ðËÜÅª¤ÊÃÎÅªÇ½ÎÏ¤ò·ç¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Ð¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡Ø¶µ°é¤ÎÌÜÅª¤Ï¸½À©ÅÙ¤Î»¿Èþ¼Ô¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤òÈãÈ½¤·²þÁ±¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Æ¤é¤·¤Æ¥Ð¥«¡Ê¤½¤¦¤¤¤¦Ã£À®ÌÜÉ¸¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È³åÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ç¥ë¤Ï¡¢×ó°ÕÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬»×¤¤¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÆ»ÆÁÅª¤Ç¤âÀµµÁ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¬ÃÇ¤òÀ¸¤à´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
Û©¤¯¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎºÍÇ½¤«¤éÍø±×¤òÆÀ¤ë»ñ³Ê¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÅöÁ³¤È»×¤¦¤Î¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»×¤¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡¢À¤Â¯Åª¤ÊÀ®¸ù¤È¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤òÆ±°ì»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¼êÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï±¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÈþÆÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡ËÀ¯¼£²È¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¡Ø¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ëÆ¯¤¼Ô¡Ù¤³¤½À®¸ù¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¸ø¸À¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ó¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®¸ù¤ò¼«Ê¬¤ÎÈþÆÁ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿®Ç°¤Ï¡¢¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â°ìÄ¹°ìÃ»¡¢ÅÙ¤¬¤¹¤®¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤ÎÏ¢ÂÓ¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤ò¼«Ê¬¤Î¼êÊÁ¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡×¡£
·¯¼ç¤Î¤¢¤êÊý¤òÀâ¤¤¤¿¥Þ¥¥ã¥Ù¥ê¤Ï¡Ø·¯¼çÏÀ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·¯¼ç¤¿¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Ìî½Ã¤È¿Í´Ö¤È¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¤¤¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö·¯¼ç¤¿¤ë¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Àè¤ËÎóµó¤·¤¿»ñ¼Á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸½¼Â¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¡£
¥¨¥ê¡¼¥È¤äÍ¥ÅùÀ¸¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Âç¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥ë¡¼¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¤À¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤¬·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¤ÇÍ¥ÅùÀ¸¤À¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡×¡¦¡ÖÉâ¤¤³¤Ü¤ì¡×¡¦¡Ö¿á¤¤³¤Ü¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º£¤Î¼Ò²ñ¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òí¿¤±¤ëÎ©¾ì¤Î»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Éé¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
´Æ½¤¡§ÆâÅÄ¼ù¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤¿¤Ä¤ë¡Ë
1950Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£»×ÁÛ²È¡¢ÉðÆ»²È¡¢³®É÷´Û´ÛÄ¹¡¢¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸½Âå»×ÁÛ¡¢ÉðÆ»ÏÀ¡¢¶µ°éÏÀ¤Ê¤É¡£ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÊ©Ê¸²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃæÂà¡£ÂèÏ»²ó¾®ÎÓ½¨Íº¾Þ¡Ê¡Ø»ä²ÈÈÇ¡¦¥æ¥À¥äÊ¸²½ÏÀ¡Ù¡Ë¡¢2010Ç¯ÅÙ¿·½ñÂç¾Þ¡Ê¡ØÆüËÜÊÕ¶ÏÀ¡Ù¡Ë¡¢Âè»°²ó°ËÃ°½½»°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Ãø¼Ô¡§¹âÉôÂçÌä¡Ê¤¿¤«¤Ù¡¦¤À¤¤¤â¤ó¡Ë
1986Ç¯Ã¸Ï©ÅçÀ¸¤Þ¤ì¡£¶µ°é»×ÁÛ²È¡£Á´°÷¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î·ì±Õ·¿¤Î²ÈÂ²¡¢ÊÒÌÜ¤Ï¼ºÌÀ¤·»õ¤â1ËÜ¤À¤±¤ÎÁÄÉã¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î¶á¿Æ¼Ô¡¢Êì»Ò²ÈÄí¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂ¿ÍÍÀ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¦ÀÄÇ¯´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉôºß³ØÃæ¡¢ÃÏµå2¼þÊ¬¤Î³¤³°¤Ò¤È¤êÎ¹¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¡¦Î±³Ø¤ò·Ð¸³¡£Â´¶È¸å¡¢¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ë½¢¿¦¡£¿Í»ö¡¦ÁíÌ³¡¦±Ä¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢Âç³Ø»öÌ³¿¦°÷¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥Á¥§¥ó¥¸¡£Æþ¸ý¤Î³ØÀ¸Êç½¸¶ÈÌ³¤«¤é½Ð¸ý¤Î¿ÊÏ©»Ù±ç¶ÈÌ³¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö½¾»ö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥ÖÊÝ°é¡¦¶µ°é¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤É¤í¤ó¤³²ñ¤Ë½êÂ°¡£1Ç¯´Ö¤Î°éµÙ·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÍÄ»ù¶µ°é¤«¤é¹âÅù¶µ°é¤Þ¤Ç¶µ°é¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¼¹É®¡¦¹Ö±é¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯È¯¿®¡£
(Ê¸:¹âÉô ÂçÌä)
¡ØÆæ¥ë¡¼¥ë: 10Âå¤«¤é¹Í¤¨¤ë ¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ò²ñ¡×¤òÀ¸¤È´¤¯²òÊüÏÀ¡Ù¡ÊÆâÅÄ¼ù´Æ½¤¡¢¹âÉôÂçÌäÃø¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë°ìºý¡£ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¸½Âå¤Î³Ø¹»¶µ°é¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
