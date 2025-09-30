¿·Ï²»á¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤ò¼Ç¤¡¡²ñ¸«¤Ç¡ÈÀµÄ¾¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¡É
°ãË¡¥µ¥×¥ê¤ò¤á¤°¤ê·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁ°¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹²ñÄ¹¤Î¿·Ï²¹ä»Ë»á¤¬¡¢·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÂåÉ½´´»ö¤ò¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ï²»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¼Ç¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±Í§²ñ¤ÎÊ¬Îö¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ñ¸«¤Ç¤Ï¸å²ù¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹
¡Ö»ä¤Ï¼«¤é¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Íý»ö²ñ¤ÇÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÂà¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÁ°²ñÄ¹¡¢¿·Ï²¹ä»Ë»á¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¸å²ù¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤É¤¦½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦º¤Æñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¹×¸¥¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¹Í¤¨Çº¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤Þ¤º¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¤½¤ó¤Ê»öÎã¤ÏÀäÂÐºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤â¡Ä°ÛÎã¤Î¼Ç¤¤Ë
¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¿·Ï²»á¤¬º£Ç¯8·î¡¢ÂçËãÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¡ÖTHC¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«Âð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹¡Êº£·î3Æü¡Ë
¡Ö»ä¤ÏË¡¤òÈÈ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·éÇò¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
º£·î1ÆüÉÕ¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ñÄ¹¤ÎºÂ¤òÂà¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ï²»á¤Ï·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¡¢ÂåÉ½´´»ö¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤È¤Ï´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¸Ä¿Í¤Î»ñ³Ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë·ÐºÑÃÄÂÎ¡£²ñ¼Ò¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ºöÄó¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢À¯ÉÜ¤ä¼Ò²ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹¡Êº£·î3Æü¡Ë
¡Ö·Ù»¡¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤Ê¤É¤µ¤ì¤¿²ñÄ¹¡¦¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤½¤ó¤Ê»öÎã¤ÏÀäÂÐºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡×
¤½¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30Æü¡¢Ç¤´ü¤ò»Ä¤¹Ãæ¡¢°ÛÎã¤Î¼Ç¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ÊË¡Åö¶É¤ÎÈ½ÃÇÁ°¤ËÁ°Îã¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹
¡ÖÂçÊÑ»ÄÇ°¤À¤È»×¤¦¡£ÁÜºº¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÜºº¤Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£»ñ³ÊÍ×·ï¡¦»ñ¼ÁÍ×·ï¤ò³§¤µ¤ó¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄÏÀ¤Î¤¢¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶ãÌ£¤µ¤ì¤¿¤È»ä¤Ï»×¤¦¡×
¿·Ï²»á¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼HD¡¡¿·Ï²¹ä»ËÁ°²ñÄ¹
¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë³§¤µ¤ó¡ÊÍý»ö²ñ¡Ë¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¡¢Çº¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç»ä¤Ïº£¸å³§¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìËç´ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÇº¤Þ¤»¤¿¤³¤È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¡¢¤Ä¤é¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×